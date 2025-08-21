أبرز الفروق بين هاتفي جوجل Pixel 10 Pro Fold و Pixel 9 Pro Fold

كشفت جوجل عن هاتفها القابل للطي الجديد Pixel 10 Pro Fold الذي يأتي مع تحسينات في مجالات مختلفة مقارنة بالجيل السابق Pixel 9 Pro Fold. ومع أن كلا الهاتفين يتشاركان في الشكل العام والتصميم، فإن الإصدار الجديد يقدّم ترقيات مهمة لم تُر من قبل في أي هاتف قابل للطي؛ مما يزيد التنافسية في سوق الهواتف القابلة للطي.

فإذا كنت تفكر في شراء أحدهما أو أنك تستخدم Pixel 9 Pro Fold وتفكر في الترقية، إليك مقارنة بين Pixel 10 Pro Fold و Pixel 9 Pro Fold توضح أبرز الفروق بينهما.

Pixel 9 Pro Fold أنحف وأخف وزنًا من الإصدار الجديد

على عكس الاتجاه السائد في سوق الهواتف القابلة للطي، لم تُقدّم جوجل تحسينًا في النحافة أو الوزن. وقد شهد هذا العام إطلاق هواتف مثل Galaxy Z Fold 7، الذي يبلغ سُمكه 4.2 ملم عند فتحه و 8.9 ملم عند طيه، وجاء Pixel 10 Pro Fold أكثر سمكًا وثقلًا من الجيل السابق.

فهو يأتي بسُمك يبلغ 5.2 ملم عند فتحه و 10.8 ملم عند طيه، مقارنة بـ 5.1 ملم و 10.5 ملم في Pixel 9 Pro Fold، لكنه أضيق بمقدار يبلغ ملم واحدًا لتسهيل الاستخدام عند الطي.

وأما الوزن، فيبلغ الهاتف الجديد 258 غرامًا مقابل 257 غرامًا في الإصدار السابق. ومع ذلك، فكلاهما أثقل من الهواتف القابلة للطي التي أطلقت خلال 2025؛ إذ يزن Galaxy Z Fold 7 قرابة 215 غرامًا، ويزن Honor Magic V5 قرابة 218 غرامًا.

Pixel 10 Pro Fold يضم شاشة خارجية أكبر قليلًا من شاشة الطراز السابق

مع أن الهاتف الجديد أضيق من سابقه، فإنه يقدم شاشة خارجية أكبر قليلًا يبلغ حجمها 6.4 بوصات، مقابل 6.3 بوصات في Pixel 9 Pro Fold. ويعود هذا إلى تقليص الحافات المحيطة بالشاشة بدلًا من زيادة حجم الجهاز.

وأما باقي المواصفات فهي متقاربة جدًا؛ فكلا الهاتفين يأتيان بشاشة خارجية من نوع OLED تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. ومع أن الدقة متماثلة، فإن الكثافة أعلى في الإصدار وتبلغ 422 بكسلًا في كل بوصة مقابل 408 بكسلات في كل بوصة في الإصدار الجديد.

وأما الشاشة الرئيسية الداخلية فتأتي من نوع OLED LTPO وبمقاس قدره 8 بوصات مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، لكن شاشة الإصدار الجديد أكثر سطوعًا، إذ يصل سطوعها إلى 3000 شمعة في المتر المربع مقارنة بسطوع يصل إلى 2700 شمعة في الإصدار السابق.

يتمتع Pixel 10 Pro Fold بأفضل متانة في سوق الهواتف القابلة للطي

لطالما كانت المتانة نقطة ضعف في الأجهزة القابلة للطي بسبب الأجزاء المتحركة، خصوصًا المفصل، وهو ما جعلها غير قادرة على دعم معيار IP68 لمقاومة الغبار والماء مثل الهواتف الرائدة التي تأتي بتصميم تقليدي.

لكن Pixel 10 Pro Fold هو أول هاتف قابل للطي يحقق هذا المعيار، ليصبح بصلابة الهواتف الرائدة الحديثة. وأما الهواتف القابلة للطي المنافسة فيمكنها مقاومة الماء، لكنها غالبًا غير قادرة على مقاومة الغبار.

وهذا يعني أنه يمكن استخدام هاتف جوجل الجديد بأمان على الشاطئ أو بجانب المسبح دون الخوف من دخول الغبار أو الماء إلى الداخل وإتلافه. وأما Pixel 9 Pro Fold فيدعم معيار IPX8، أي أنه قادر على مقاومة الماء فقط دون القدرة على مقاومة الغبار.

Pixel 10 Pro Fold يدعم تقنية PixelSnap

من أبرز الإضافات الجديدة في سلسلة Pixel 10 دعم معيار Qi2 للشحن اللاسلكي، لكن جوجل أضافت مزية أخرى تُسمى PixelSnap تشبه تقنية MagSafe من آبل. وبذلك يصبح Pixel 10 Pro Fold أول هاتف قابل للطي يدعم هذه المزية.

Pixel 10 Pro Fold يعمل بمعالج Tensor G5 الجديد

يعمل Pixel 10 Pro Fold بمعالج جوجل الجديد Tensor G5، وأما الطراز السابق فيعمل بمعالج Tensor G4 الذي صدر العام الماضي.

ومع أن نتائج اختبارات الأداء لم تظهر بَعد، فمن المُتوقع أن يكون أقوى من الإصدار السابق. ومع ذلك، تركّز معالجات جوجل دائمًا في تحسين أداء مزايا الذكاء الاصطناعي أكثر من الأداء الخام، ومن المرجح استمرار هذا النهج في الإصدار الجديد.

السعر

هاتف Pixel 10 Pro Fold متاح الآن للحجز الأولي بسعر يبدأ من 1800 دولار، وسيصل إلى الأسواق في شهر أكتوبر. وأما Pixel 9 Pro Fold فيُباع بسعر يبدأ من 1800 دولار، وقد ينخفض سعره بعد إطلاق الإصدار الجديد.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

يقدم Pixel 10 Pro Fold ترقيات جوهرية عن الجيل السابق، أهمها:

يُعدّ أول هاتف قابل للطي يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.



IP68 يدعم تقنية PixelSnap الشبيهة بـ MagSafe.

PixelSnap يحتوي على شاشة أكثر سطوعًا.



يعمل بمعالج Tensor G5 الأحدث من جوجل.

لكن بما أن التصميم العام والشاشات متشابهة جدًا في كلا الهاتفين، فقد يكون من غير الضروري ترقية هاتفك إذا كنت تستخدم في الوقت الحالي Pixel 9 Pro Fold ما لم تكن تهتم بالمتانة الإضافية أو دعم تقنية PixelSnap.

المواصفات الكاملة لهاتفي جوجل Pixel 10 Pro Fold و Pixel 9 Pro Fold:

Pixel 10 Pro Fold Pixel 9 Pro Fold المعالج (Google Tensor G5). (Google Tensor G4). الشاشة الشاشة الداخلية الرئيسية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.4 بوصات. الشاشة الداخلية الرئيسية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت،

أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/ 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/ 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الرمادي، والأخضر. الأسود، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 14. الوزن 258 جرامًا. 257 جرامًا. السعر يبدأ من 1800 دولار . يبدأ من 1800 دولار.