ChatGPT Go.. الكشف عن اشتراك مميز رخيص الثمن في ChatGPT

كشفت شركة OpenAI عن أرخص اشتراك مأجور في خدمتها الشهيرة ChatGPT تحت اسم ChatGPT Go بسعر أقل من 5 دولارات شهريًا.

وقد باتت خطة الاشتراك الجديدة متاحة بنحو مبدئي للمستخدمين في الهند مقابل 390 روبية، أي ما يعادل 4.6 دولارات أمريكية.

وأوضح نِك تورلي، رئيس قسم المنتجات في الشركة، عبر منصة إكس أن الخطة الجديدة تمنح المستخدمين حدودًا موسّعة للأوامر تصل إلى عشرة أضعاف مقارنةً بالخدمة المجانية، إلى جانب إتاحة توليد الصور ورفع الملفات. وأضاف أن الشركة اختارت الهند كبداية لطرح الخطة بهدف اختبار التجربة وجمع الملاحظات قبل إتاحتها في دول أخرى.

ويُعد اشتراك ChatGPT Go خيارًا اقتصاديًا للمستخدمين في السوق الهندية، لكنه لا يتضمن كافة مزايا الإصدار المتقدم من GPT-5 مثل قدرات الاستدلال المتقدمة، والبحث العميق، وإنشاء النماذج المخصصة (Custom GPTs)، كما أنها تقدم حدودًا أقل للأوامر والملفات والصور مقارنة بالاشتراكات الأعلى.

وتُعد الهند السوق الثانية الكُبرى لشركة OpenAI بعد الولايات المتحدة من ناحية عدد المستخدمين.

وكان الرئيس التنفيذي سام ألتمان قد التقى وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي حديثًا لبحث خطط تقديم حلول ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة داخل البلاد.

وبحسب تصريحات تورلي، فمن المتوقع أن تتوسع خطة ChatGPT Go إلى دول أخرى قريبًا، وذلك من أجل زيادة أعداد المشتركين في الخدمة، وزيادة عائدات الشركة، علمًا بأن سام ألتمان كان قد صرح حديثًا بأن المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية لا يشكلون عبئًا على الشركة.

وبالتزامن مع ذلك، كشفت الشركة أن عدد مستخدمي ChatGPT أسبوعيًا عالميًا بلغ 700 مليون مستخدم، ارتفاعًا من 500 مليون مستخدم في مارس الماضي.