ما المزايا القادمة إلى متصفح سفاري في نظام iOS 26؟

يحصل متصفح سفاري على مجموعة من التغييرات في نظام iOS 26، أبرزها التصميم الجديد المسمى (الزجاج السائل) Liquid Glass. وهناك أيضًا مزايا أخرى لتحسين تجربة تصفح الويب، وحماية خصوصية البيانات.

وفيما يلي، سنذكر أبرز المزايا القادمة إلى متصفح سفاري في نظام iOS 26:

تحسين تجربة تطبيقات الويب

حسّنت آبل تجربة تطبيقات الويب في iOS 26، ويأتي هذا التحسين عبر تطوير مزية (إضافة إلى الشاشة الرئيسية) Add to Home Screen؛ إذ يمكن للمستخدمين فتح أي صفحة ويب كتطبيق ويب مستقل، مع دعم مزية ملء الشاشة وإمكانية الوصول إليها من خلال مبدّل التطبيقات.

في السابق، كانت هذه المزايا المتقدمة متاحة فقط للمواقع الإلكترونية التي تحتوي على إعدادات مخصصة لتطبيق الويب. وأما المواقع الأخرى، فكان بالإمكان إضافتها إلى الشاشة الرئيسية، لكنها كانت تُفتح داخل نافذة متصفح سفاري العادية.

دعم صور HDR

يضيف iOS 26 دعمًا لصور HDR في سفاري، وهذا يعني أن المستخدمين سيستمتعون بصور تظهر بألوان أكثر حيوية وتباين أوضح عند تصفح المواقع التي تدعم خاصية HDR.

تحسينات في مزايا الخصوصية

يجلب iOS 26 تحديثًا كبيرًا لمزية الحماية المتقدمة من البصمة الرقمية (Advanced Fingerprinting Protection) في سفاري. وفي الوقت الحالي، تكون هذه المزية مفعّلة بنحو افتراضي عند استخدام وضع التصفح الخاص فقط، مع إمكانية تفعيلها يدويًا لبقية جلسات التصفح من خلال الإعدادات.

لكن مع إطلاق iOS 26 في سبتمبر، ستُفعل الحماية المتقدمة من البصمة الرقمية بنحو افتراضي لجميع جلسات التصفح في سفاري. وتساعد هذه المزية في حماية خصوصيتك عبر إخفاء بيانات المتصفح والجهاز. وهذه البيانات تُستخدم عادة لإنشاء بصمة رقمية عن نشاطك بهدف الاستهداف الإعلاني.

وتقول الشركة: “من خلال هذا العمل، عززنا الخصوصية على الويب، ونأمل أن نضع معيارًا جديدًا في الصناعة لما يجب أن يكون عليه التصفح الخاص”.

التحقق عبر Wallet على الويب

يضيف iOS 26 خيارًا جديدًا يسمى “التحقق عبر Wallet على الويب” يتيح لك التحقق من هويتك عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الهوية الحكومية ورخص القيادة وجوازات السفر الأمريكية المخزنة في Apple Wallet (في ولايات محددة).

عادةً تتطلب عملية التحقق من العمر أو الهوية عبر الإنترنت رفع صورة من بطاقتك الفعلية. لكن آبل تقول إن مزية “التحقق عبر Wallet على الويب” توفر وسيلة أكثر أمانًا وسهولة لمشاركة هذه المعلومات مع الشركات.

وتوضح آبل: “يتيح التحقق عبر Wallet على الويب للمستخدمين مشاركة معلومات من هويتهم المخزنة في Apple Wallet أو تطبيقات Wallet أخرى تابعة لجهات خارجية، لتجربة تحقق أسرع وأسهل على المواقع الإلكترونية، بدلًا من الأنشطة المرهقة مثل مسح المستندات أو التقاط صور شخصية”.