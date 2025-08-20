جوجل تكشف عن هاتف Pixel 10 الجديد بكاميرا مكبرة

أزاحت جوجل الستار عن هاتفها الجديد Pixel 10، الذي يشكّل نقلة مهمة في سلسلة هواتف بكسل بفضل اعتماده لأول مرة على كاميرا مقربة ثلاثية العدسات، ومعالج Tensor G5 بتقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر، ليجمع بين التصميم المألوف والمواصفات المتطورة التي تعزز قدراته في التصوير والأداء.

ويحمل الإصدار الأساسي Pixel 10 كاميرا مكبرة (Telephoto) لأول مرة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل تدعم تقريبًا بصريًا حتى 5 مرات، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة واسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وتدعم خاصية التركيز التلقائي.

ويعتمد الهاتف على معالج Tensor G5 الجديد، إلى جانب شريحة الأمان Titan M2، مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وخيارات تخزين من نوع UFS 4.0 بسعة قدرها 128 أو 256 جيجابايت.

ويحمل الهاتف شاشة قياسها 6.3 إنشات بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، علمًا بأن الشاشة من نوع LTPS القادرة على التكيف بين 60 و 120 هرتزًا. وتدعم الشاشة سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة في وضع الإضاءة العالية، مع طبقة الحماية Gorilla Glass Victus 2.

وزودت جوجل الهاتف بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية في الشاشة، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، ويعمل بنظام Android 16 الجديد، مع وعد بتلقي سبع سنوات من تحديثات النظام والأمان.

ويحتوي هاتف Pixel 10 على بطارية سعتها 4,970 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السلكي حتى 29 واطًا، والشحن اللاسلكي بمعيار Qi2 حتى 15 واطًا.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، وهي الأزرق الفاتح والأزرق الداكن والأخضر والأسود، ويبدأ سعره من 800 دولارٍ أمريكي.