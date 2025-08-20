جوجل تكشف عن هاتفي Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL

كشفت جوجل عن هاتفيها الجديدين من فئة بكسل برو، وهما Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL، إذ قدّمت تحسينات بارزة تشمل معالجًا أسرع، وبطاريات أكبر، وعدسة مكبرة بدقة عالية.

ويحتفظ الهاتفان بتصميم مشابه لسلسلة العام الماضي، لكنهما يقدمان إضافات تقنية لافتة مع ألوان جديدة، مثل الأزرق والأسود والأبيض والأخضر.

ويحمل هاتف Pixel 10 Pro شاشة LTPO OLED قياسها 6.3 إنشات بدقة قدرها 1280×2856 بكسلًا، في حين يأتي هاتف Pixel 10 Pro XL بشاشة أكبر قياسها 6.8 إنشات بدقة قدرها 1344×2992 بكسلًا.

وتدعم الشاشة في الهاتفين معدل تحديث متكيفًا من 1 حتى 120 هرتزًا، وسطوعًا يصل إلى 3300 شمعة، مع طبقة حماية Gorilla Glass Victus 2. ويضم الهاتفان كاميرا أمامية بدقة قدرها 42 ميجابكسل مع مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية في الشاشة.

ومن أبرز التغييرات الجديدة اعتماد معالج Tensor G5 الجديد، الذي يوفر كفاءة أعلى وأداء أسرع بنسبة تصل إلى 34% مقارنةً بالجيل السابق Tensor G4، مع تحسين سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 60%.

ويُعد هذا أول معالج من جوجل يدعم تشغيل نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano مباشرة في الجهاز، إلى جانب شريحة الأمان Titan M2، وذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت.

وفي جانب التصوير، ما زالت الكاميرا الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة جديدة بدقة قدرها 48 ميجابكسل قادرة على عمل تقريب بصري حتى 5 مرات. كما يدعم الهاتفان تسجيل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

وأما البطارية، فيأتي هاتف Pixel 10 Pro ببطارية سعتها 4,870 ميلي أمبير مع دعم الشحن السلكي حتى 30 واطًا، في حين يحتوي Pixel 10 Pro XL على بطارية أكبر بسعة قدرها 5,200 ملي أمبير، وتدعم شحنًا أسرع حتى 45 واطًا، كما يدعم الهاتفان الشحن اللاسلكي بمعيار Qi2 حتى 15 واطًا لإصدار Pro و25 واطًا لإصدار Pro XL.

ويعمل الهاتفان بنظام Android 16 مع واجهة Material 3 Expressive UI الحديثة، إلى جانب وعود بتحديثات النظام والأمان حتى سبع سنوات.

وتطرح جوجل هاتف Pixel 10 Pro بسعر يبدأ من 1000 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر Pixel 10 Pro XL من 1200 دولارٍ أمريكي.