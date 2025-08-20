برنامج “بريسايت” يجمع 10 شركات ناشئة عالمية في أبوظبي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي

استضافت شركة (بريسايت) Presight الإماراتية، أول معسكر تدريبي ضمن برنامجها الجديد لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في العاصمة أبوظبي بمشاركة عشر شركات ناشئة واعدة من مختلف أنحاء العالم.

وقد انطلق هذا المعسكر يوم الاثنين الماضي، وامتد لمدة ثلاثة أيام، ليشكل الانطلاقة الرسمية للبرنامج، الذي يهدف إلى توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة وربطها بالأسواق الحقيقية.

رحلة متكاملة نحو النمو:

يمثل هذا المعسكر الانطلاقة الرسمية للمجموعة الأولى من برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يستمر حتى ديسمبر 2025. وتخوض الشركات الناشئة المشاركة رحلة تسريع أعمال متكاملة تشمل:

التمكين التكنولوجي: تزويد الشركات بأحدث الأدوات والحلول التقنية.

تزويد الشركات بأحدث الأدوات والحلول التقنية. الفرص التجارية: تسهيل التواصل مع عملاء (بريسايت) لتعزيز فرص الأعمال.

تسهيل التواصل مع عملاء (بريسايت) لتعزيز فرص الأعمال. الإرشاد المتخصص: تقديم الدعم والإرشاد من خبراء عالميين في مجالات متنوعة.

ومن المقرر أن تُعرض إنجازات ونماذج هذه الشركات الناشئة خلال معرض (إكسباند نورث ستار 2025) 2025 Expand North Star، الحدث الأكبر من نوعه عالميًا للشركات الناشئة والمستثمرين، الذي سيُعقد ضمن فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025) خلال شهر أكتوبر القادم، مما يتيح لها فرصة فريدة للظهور والوصول إلى جمهور أوسع.

شبكة من الخبراء والشراكات الإستراتيجية:

جمع المعسكر التدريبي الأول لبرنامج (بريسايت) نخبة من رواد الأعمال وقادة التكنولوجيا العالميين، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة من دولة الإمارات، مما شكّل فرصة فريدة لتعزيز الإبداع المشترك والتعاون البنّاء والتواصل الإستراتيجي.

كما مثّل هذا المعسكر فرصة لشركاء (بريسايت) من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقييم الشركات الناشئة ومدى جدوى حلولها في مواجهة التحديات التي تواجهها مؤسساتهم.

انطلاقة قوية لمعسكر Presight AI-Startup Accelerator.

استعرضت عشر شركات ناشئة من مختلف دول العالم ابتكاراتها وحلولها أمام شركاء Presight من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الإمارات، بما يفتح المجال أمام فرص واعدة لعقود ومشاريع واستثمارات مستقبلية. pic.twitter.com/VAbS3NBEwM — Presight (@PresightAI) August 19, 2025

وأكد توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة (بريسايت)، أهمية هذا البرنامج كمحفز للنمو التحولي، إذ يعمل على تمكين المؤسسين الطموحين وتعزيز مسار الابتكار. وأوضح أن الشركة أطلقت هذه المبادرة بهدف اكتشاف أبرز ابتكارات الذكاء الاصطناعي حول العالم وإدماجها في منظومتها، لتحقيق أثر مستدام في مختلف القطاعات.

وأضاف: “ستزود هذه المبادرة الشركات العشر المشاركة ببنية تحتية عالمية المستوى وأدوات أساسية لتسريع نموها”. مؤكدًا أن دولة الإمارات هي مركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار برامودهام إلى أن الشركات الناشئة المشاركة من دول مختلفة مثل: الولايات المتحدة، وسنغافورة، وإندونيسيا، وأذربيجان، وطاجيكستان، بالإضافة إلى الإمارات، ستفتح آفاقًا جديدة للأفكار الجريئة، وتطلق إمكانات اقتصادية واعدة، وتساهم في تحقيق رؤية الدولة للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

3 مسارات رئيسية لعرض الأفكار:

خلال اليوم الأول من المعسكر التدريبي، قدمت الشركات الناشئة العشر أفكارها ضمن جلسات مقسمة إلى ثلاثة مسارات رئيسية، وهي: رواد الرؤية الحضرية، وصناع أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصناع الأسواق.

وحظي المعسكر بدعم واسع من شركاء بريسايت وعملائها، ومنهم: مايكروسوفت، و(Hub71)، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الإمارات للطاقة النووية، بالإضافة إلى شركات كبرى مثل: أدنوك و بروج. كما تضمنت الفعاليات جلسات عرض تجريبية وحلقات نقاشية مع شركاء إستراتيجيين مثل: إنفيديا و جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

زيارات ميدانية واستعداد للتوسع:

واصل البرنامج زخمه في اليوم الثاني عبر تنظيم زيارات ميدانية إلى مواقع رئيسية ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مثل: شركة أدنوك و(إيه آي كيو) AIQ، وأسترا تيك، وسبيس42.

مواصلة لزخم اليوم الأول، شهد اليوم الثاني من معسكر بريسايت لتسريع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي جولة ميدانية في منظومة أبوظبي للذكاء الاصطناعي، شملت كلًّا من ADNOC، وAIQ، وAstra Tech، وSpace42. pic.twitter.com/rgoqQTK9cS — Presight (@PresightAI) August 20, 2025

وقد أتاحت هذه الزيارات للمؤسسين فرصة فريدة لتعرّف آليات تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، والبنية التحتية، والبحث العلمي.

واختتم المعسكر فعالياته بجلسات تخطيط إستراتيجي وورش عمل حول الجاهزية التجارية، بالإضافة إلى حلقة نقاشية ختامية، وقاد شركاء عالميون مثل: مايكروسوفت وكور42 وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، جلسات تدريبية متخصصة لمساعدة الشركات الناشئة في تحسين إستراتيجيات دخولها إلى أسواق المنطقة.

الشركات المشاركة:

شملت قائمة الشركات العشر المشاركة في الدفعة الأولى لبرنامج (بريسايت) الشركات التالية:

شركة (ديرك) Derq (الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية).

شركة (ريسينك) Resync (سنغافورة).

شركة (ألفاجيو) AlphaGeo (سنغافورة).

شركة (زيبل.إيه آي) Zypl.ai (الإمارات، طاجيكستان).

شركة (أجاري.إيه آي) AJARI.ai (إندونيسيا، سنغافورة).

شركة (ويفريتي) Waverity (أذربيجان).

شركة (فولكان) Vulcan (الإمارات).

شركة (نودشيفت) NodeShift (الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية).

شركة (مايدن سنتشري) Maiden Century (الولايات المتحدة الأمريكية).

شركة (كوبي) Cobi (الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية).