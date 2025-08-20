أدوبي تطلق Acrobat Studio.. منصة جديدة لإدارة ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أدوبي إطلاق منتج جديد يحمل اسم Acrobat Studio، وهو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل التعامل مع ملفات PDF وإدارة المشاريع التي تضم مستندات متعددة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتشار واسع عالمي للملفات ذات صيغة PDF، إذ تشير بيانات أدوبي إلى وجود أكثر من 3 تريليونات ملف PDF متداول حول العالم.

وتعتمد المنصة على ما تسميه الشركة PDF Spaces، وهي مراكز عمل تتيح للمستخدم رفع ما يصل إلى 100 ملف، سواء كانت بصيغة PDF أو مستندات وورد أو صفحات ويب عامة وغيرها. ويخلص المساعد الذكي المدمج في Acrobat Studio كافة الملفات، مدعومًا بإشارات مرجعية تتيح العودة مباشرةً إلى المستندات للتحقق من دقة الملخصات، كما يمكن مشاركة هذه المساحات مع الزملاء بسهولة.

وإلى جانب المساعد الذكي الأساسي، توفر أدوبي إمكانية إنشاء مساعدين مخصصين لتنفيذ مهام محددة. وقد أدرجت الشركة ثلاثة مساعدين افتراضيين يمكن لكل منهم تبسيط المعلومات أو تقديم شروح أو محتوى تفاعلي، ويمكن للمستخدمين إنشاء مساعدين جدد عبر كتابة أوامر مخصصة.

وأوضحت أدوبي أن هناك بعض القيود حاليًا، إذ تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي في Acrobat Studio المستندات المكتوبة بالإنجليزية فقط، مع خطط لإضافة لغات أخرى لاحقًا، كما لا يمكن للمنصة تحليل مقاطع الفيديو أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو الملفات المحمية بكلمات مرور.

وتتكامل المنصة أيضًا مع خدمة Adobe Express، مما يتيح للمستخدمين الاستعانة بنماذج Firefly لإنشاء صور آمنة تجاريًا، وإضافتها مباشرة إلى ملفات PDF، إلى جانب توفير أدوات أدوبي أكروبات التقليدية لإنشاء المستندات وتحريرها وحمايتها.

ويبدأ سعر الاشتراك في Acrobat Studio من 25 دولارًا شهريًا للأفراد، مع إتاحة مدة تجريبية قدرها 14 يومًا.