آبل تنقل تصنيع سلسلة آيفون 17 كاملةً إلى الهند لأول مرة

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة آيفون 17 الشهر المقبل، وفي خطوة لافتة، كشفت وكالة بلومبرغ أن الشركة سوف تصنع كافة الإصدارات الأربعة من السلسلة في الهند، على أن تُشحن الأجهزة الموجهة إلى السوق الأمريكية مباشرةً من هناك عند الإطلاق لأول مرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسع آبل في خطوط الإنتاج داخل الهند عبر خمسة مصانع، منها مصنعان افتُتحا حديثًا. وتسعى الشركة من خلالها إلى تقليل اعتمادها على الصين في تصنيع أجهزة آيفون المخصصة للأسواق العالمية، خاصةً السوق الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن مجموعة تاتا الهندية، التي يقع مقرها في مومباي، ستتولى إنتاج ما يصل إلى نصف هواتف آيفون المصنعة في الهند خلال العامين المقبلين، إلى جانب شريك آبل التقليدي فوكسكون عبر مركزها الإنتاجي في مدينة بنغالور.

ومن المتوقع أن تكشف آبل النقاب عن سلسلة آيفون 17 في سبتمبر المقبل، وسوف تشمل الإصدارات المعتادة: هاتف آيفون 17 الأساسي إلى جانب إصداري برو وبرو ماكس مع احتمالية طرح نسخة أنحف وأعلى سعرًا تحت اسم آيفون آير.

وأما إصدار آيفون 17e الاقتصادي، فمن المرجح طرحه في أوائل عام 2026 أسوةً بما حدث مع آيفون 16e مطلع العام الجاري.

يُذكر أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة، دونالد ترامب، كان قد هدّد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون إذا استمرت الشركة بتصنيعها خارج البلاد.

وكانت آبل قد أعلنت حديثًا برنامجًا استثماريًا ضخمًا بقيمة قدرها 100 مليار دولار لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة، ضمن خطة أوسع تبلغ 600 مليار دولار لإنتاج المزيد من المكونات محليًا.

وتخضع الهند لسياسة الرسوم الجمركية المتغيرة التي تتبناها إدارة ترامب، لكن واردات هواتف آيفون من الهند تجنبت حتى الآن أي رسوم إضافية، وهو ما يفسر سعي آبل إلى زيادة شحنات هواتفها من الهند إلى السوق الأمريكية قدر المستطاع في الوقت الراهن.