لأول مرة منذ 2007.. آبل قد لا تطلق الإصدار الأساسي من آيفون 18 في 2026

كشفت تقارير صحفية جديدة أن شركة آبل تعتزم إدخال تغيير جوهري على دورة إطلاق هواتف آيفون، إذ من المتوقع تأجيل طرح الإصدار الأساسي من هواتف آيفون 18 حتى ربيع عام 2027، بدلًا من إصداره المعتاد في سبتمبر 2026.

ووفقًا لما نشره موقع ETNews الكوري، فقد أبلغت آبل بعض مورديها أن سلسلة هواتف آيفون في خريف عام 2026 سوف تقتصر على الإصدارات العليا، وهي: آيفون 18 آير وآيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، إضافةً إلى أول هاتف قابل للطي من الشركة، في حين ستكشف الشركة عن الإصدار الأساسي آيفون 18 والإصدار الاقتصادي آيفون 18e في مارس 2027.

ويعني هذا القرار أن المستهلكين الراغبين في شراء آيفون جديد في خريف 2026 سوف يجدون أمامهم خيارات من الفئة العليا فقط، في سابقة تعد الأولى منذ إطلاق أول آيفون عام 2007، إذ اعتادت الشركة طرح النسخة الأساسية ضمن إصداراتها السنوية في سبتمبر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية جديدة لآبل تقوم على تقسيم دورة الإطلاق إلى مرحلتين؛ إطلاق هواتف الفئة العليا في النصف الثاني من العام، وطرح الإصدارات الأقل سعرًا في النصف الأول.

وقد بدأت الشركة هذا التوجه بالفعل عبر إطلاق هاتف آيفون 16e مطلع العام الجاري، ليكون بديلًا لسلسلة SE السابقة، مع ارتباط مباشر برقم الجيل الأساسي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت في مايو الماضي إلى أن آبل تدرس اعتماد جدول إصدار نصف سنوي لتعزيز مبيعاتها على مدار العام، بدلًا من تركيزها في الربع الأخير من كل عام.

يُذكر أن سلسلة هواتف آيفون 17 القادمة سوف تكون آخر هواتف آيفون التي تتبع الجدول التقليدي للشركة، إذ سوف تتألف من هواتف آيفون 17 وآيفون 17 آير وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، على أن يلحق بها هاتف آيفون 17e في مارس 2026.

وأما ابتداءً من 2027، فمن المرجح أن توسع آبل إصداراتها لتضم ما يصل إلى ستة هواتف جديدة سنويًا، مع استمرار بيع بعض الإصدارات السابقة بأسعار مخفّضة.