سامسونج تطرح سماعات Galaxy Buds 3 FE بتصميم جديد ومزايا محسّنة

كشفت شركة سامسونج عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds 3 FE، التي تأتي ضمن إصدارات جالاكسي Fan Edition التي تقدم مزايا متطورة بأسعار مناسبة.

وتؤكد الشركة أن الإصدار الجديد من السماعات يوفّر تحسينات شاملة تشمل التصميم وجودة الصوت وتقنية إلغاء الضوضاء وعمر البطارية.

وأوضحت سامسونج أن السماعات الجديدة تضم معظم مزايا سماعات Galaxy Buds 3 بسعر أقل، لكنها في الوقت نفسه أغلى بنحو 50% مقارنةً بسماعات Galaxy Buds FE السابقة.

وتعتمد Galaxy Buds 3 FE على التصميم المزود بذراع (Stem) الذي ظهر لأول مرة في سماعات Galaxy Buds 3 و Buds 3 Pro. ويسهّل هذا التصميم الإمساك بالسماعات وإدخالها أو إخراجها من العلبة، إضافةً إلى التحكم في مستوى الصوت والتنقل بين أنماط الصوت. غير أن هذا الإصدار يفتقر إلى الإضاءة المدمجة (LED) التي توفرها الطرازات الأخرى من السلسلة.

وتأتي السماعات مدعومة بتقنية البلوتوث Bluetooth 5.4 ووحدات صوتية حجمها 11 ملم، مما يتيح الحصول على مستويات أعلى من النقاء الصوتي مع بروز أوضح للترددات العالية.

وتحمل السماعة ستة ميكروفونات محسّنة لتقديم جودة أفضل في المكالمات الصوتية، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لعزل صوت المستخدم بوضوح أكبر. وتدعم السماعات صيغ الصوت المختلفة، مثل AAC و SBC و SSC.

وتوفر السماعات تقنية الإلغاء النشط للضوضاء (ANC) بقدرة تصل إلى 32 ديسيبل، وهي أفضل من الجيل السابق، مع خيار تفعيل وضع Ambient Mode الذي يسمح بسماع الأصوات المحيطة عند الحاجة.

وتدعم السماعات خاصية Auto Switch التي تمكّنها من الانتقال تلقائيًا بين أجهزة جالاكسي المُستخدمة. وتأتي أيضًا مزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI التي تتيح تشغيل قوائم الصوتيات، وترجمة المحادثات مباشرة عبر وضع المترجم Interpreter Mode، بالإضافة إلى الاطلاع على التقويم والبريد الإلكتروني، وغيرها.

وتضم علبة الشحن زرًا مخصصًا للاقتران السريع، وغطاءً شبه شفاف، مع مصباح LED ومنفذ شحن USB-C. وتتمتع السماعات بمعيار مقاومة الغبار ورذاذ الماء IP54.

وتحتوي السماعات على بطارية يمكنها أن تدوم حتى 8.5 ساعات، ويصل عمر البطارية الإجمالي مع العلبة إلى 30 ساعة، وتقل تلك المدة مع تفعيل وضع الإلغاء النشط للضوضاء ANC.

وسوف تتوفر سماعات Galaxy Buds 3 FE بلونين، هما الأسود والأبيض، بدايةً من مطلع سبتمبر المقبل في العديد من الأسواق بسعر قدره 150 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية.