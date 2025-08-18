هاتف هواوي Pura 80 Ultra يحقق إنجازًا تاريخيًا في اختبارات “DXOMARK”

نجح هاتف هواوي (Pura 80 Ultra) في تحقيق إنجاز تاريخي بتربعه على قمة منصة التصوير العالمية (DXOMARK)، مسجلًا أعلى نتيجة إجمالية على الإطلاق بلغت 175 نقطة، ليتفوق على أقرب منافسيه بفارق كبير بلغ 6 نقاط.

ويمثل هذا التفوق قفزة نوعية في عالم التصوير الفوتوغرافي والفيديو عبر الهواتف الذكية، مؤكدًا سعي شركة هواوي المستمر نحو التميز.

إنجازات غير مسبوقة، وأرقام قياسية:

استند تفوق هاتف هواوي (Pura 80 Ultra) إلى ثلاثة أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ منصة (DXOMARK)، وهي:

أعلى نتيجة تصوير فوتوغرافي على الإطلاق: حقق الهاتف نتيجة غير مسبوقة بلغت 180 نقطة في التصوير الفوتوغرافي، مما يؤكد تفوقه في التقاط أدق التفاصيل والألوان.

حقق الهاتف نتيجة غير مسبوقة بلغت 180 نقطة في التصوير الفوتوغرافي، مما يؤكد تفوقه في التقاط أدق التفاصيل والألوان. أعلى نتيجة تصوير فيديو قياسية: سجل الهاتف 166 نقطة في تصوير الفيديو، ليتساوى مع المركز الأول، مما يدل على قدراته الفائقة في تسجيل محتوى بصري عالي الجودة.

سجل الهاتف 166 نقطة في تصوير الفيديو، ليتساوى مع المركز الأول، مما يدل على قدراته الفائقة في تسجيل محتوى بصري عالي الجودة. أعلى قدرات تقريب في اختبارات DXOMARK: أظهر الهاتف قدرات تقريب استثنائية، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور واضحة من مسافات بعيدة.

ويمثل هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام هواوي بتحويل مفهوم الاستثنائي إلى لا يُضاهى، فمنذ إطلاق هاتف (Pura 80 Ultra) عالميًا في شهر يوليو 2025، لاقى استحسانًا واسعًا من المصورين المحترفين والهواة على حد سواء، بفضل تقنياته الرائدة التي تجمع بين الابتكار العلمي والإبداع الفني.

ومن ثم؛ يعيد هاتف هواوي (Pura 80 Ultra) رسم حدود ما هو ممكن في عالم تصوير الهواتف الذكية، وذلك بصفته أيقونة جديدة في إرث هواوي في مجال التصوير.

تصوير استثنائي.. إعادة تعريف معايير الجودة:

يعكس أداء هاتف هواوي (Pura 80 Ultra) في التصوير الفوتوغرافي براعة استثنائية في التحكم بالضوء والتفاصيل، فبفضل كاميرا (Ultra Lighting HDR) ذات المستشعر الكبير الذي يبلغ مقاسه بوصة واحدة، ويبلغ نطاقها الديناميكي الرائد (16EV)، يستطيع الهاتف تحويل أصعب ظروف الإضاءة إلى مشاهد آسرة.

فعلى سبيل المثال يمكنك تخيّل راقصي النيران تحيط بهم ألسنة اللهب الشفافة المتوهجة بدفء ذهبي، في حين تظل الوجوه المظللة محتفظة بأدق التفاصيل، حتى خيوط الرموش، في لقطة واحدة فقط، أو تخيل التقاط الصور البانورامية في أجواء الغروب، لتظهر الملامح بوضوح طبيعي أمام سماء تتدرج ألوانها بأسلوب يشبه لوحات الألوان المائية، وذلك بفضل تقنية التعريض الضوئي الذكي المتعددة المناطق.

ويمتد التميز ليشمل تصوير البورتريه، إذ يضمن التقسيم المتقدم بالذكاء الاصطناعي دقة متناهية في إظهار أدق التفاصيل مثل مثل خصلات الشعر المتناثرة أو الإكسسوارات الصغيرة. كما تحافظ ألوان البشرة على دفئها الطبيعي حتى في الإضاءة الخافتة، وتوفر الفتحة المتغيرة (f/1.6–f/4.0) مرونة إبداعية، إذ تتكيف تلقائيًا لضمان وضوح جميع الأشخاص في صور المجموعات.

تقريب لا يُضاهى.. أداء يتحدى الكاميرات الاحترافية:

يعيد هاتف (Pura 80 Ultra) تعريف التصوير البعيد المدى بفضل أول كاميرا (Switchable Dual Telephoto) في الصناعة، محققًا بذلك أعلى نتيجة تقريب في تاريخ منصة (DXOMARK)، إذ يدمج الجهاز عدستي تقريب متوسط (3.7x) وتقريب فائق (9.4x) في وحدة بصرية واحدة، مما يوفر مرونة لا مثيل لها.

وبفضل هذه التقنية، يمكن التقاط النقوش المعمارية من بُعد نصف كيلومتر بوضوح يضاهي كاميرات DSLR، وتظهر قطرات العرق على وجوه المؤدين واضحة تمامًا حتى من الصفوف الخلفية في الاستاد.

وحتى عند التكبير بمعدل يبلغ (10x) أو أكثر، ينجح الهاتف في التقاط أدق التفاصيل مثل قمم الجبال المغطاة بالثلوج أو بريق عيون الفهود في الظلام، مع الحفاظ على تماسك استثنائي في الألوان والتعريض بفضل تصميمه البصري المتطور وخوارزمياته الذكية.

تفوق استثنائي في عالم الفيديو:

حقق الهاتف 166 نقطة في تصوير الفيديو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10 نقاط عن الجيل السابق، ويتميز الهاتف بقدرته على التعامل مع المشاهد الديناميكية بفضل كاميرا (Ultra Lighting HDR)، التي تقدم تصويرًا متعدد الطبقات مع استعادة دقيقة للضوء والظلال.

ويُعزز من أداء الفيديو ميزة التثبيت المتقدمة التي تتنبأ بالحركة، مما يسمح بالتقاط لقطات سينمائية سلسة ومستقرة حتى عند الحركة. وتُظهر مقاطع الفيديو الملتقطة بتقنية (Dual Telephoto) مرونة غير مسبوقة، إذ يمكن للمصورين تتبع الأجسام المتحركة من بُعد بدقة مذهلة، مع الحفاظ على التركيز بفضل تتبع الحركة بالذكاء الاصطناعي.

دقة ألوان فائقة بفضل كاميرا (Ultra Chroma XMAGE):

يعود الأداء الاستثنائي في التصوير الفوتوغرافي والفيديو إلى كاميرا (Ultra Chroma XMAGE)، التي تعتمد على 1.5 مليون قناة طيفية متعددة لتحقيق دقة ألوان شبه مثالية. ففي مشاهد الشوارع المضاءة بالنيون، تظهر ألوان البشرة بدفء طبيعي، في حين تحافظ ألوان البيئة على غناها الطبيعي.

وتضمن هذه التقنية الفريدة إعادة إنتاج الألوان تمامًا كما تراها العين البشرية حتى في ظروف الإضاءة المعقدة مثل الإضاءات النيونية أو مشاهد الغروب، مما يضمن إعادة إنتاج أصيلة في كل إطار.

تصميم وابتكار يعكسان الجودة:

بالإضافة إلى تفوقه في التصوير، يعكس هاتف (Pura 80 Ultra) تقاليد هواوي في التصميم الجمالي المبتكر، إذ يتميز الهاتف بتصميم (Forward Symbol Design)، الذي يمنحه فخامة شبيهة بالساعات الفاخرة، خاصة في اللونين الأسود (Golden Black)، والذهبي (Prestige Gold).

كما يجمع الهاتف بين الأناقة والوظيفة من خلال زجاج (Second-Gen Crystal Armor Kunlun Glass)، الذي يوفر مقاومة للسقوط أعلى بمقدار 25 مرة من الزجاج التقليدي. وتضيف مزايا مثل: زر (AI Smart Controls)، وثيمات (EMUI 15) التفاعلية لمسات عملية وجمالية تعزز من تجربة المستخدم.

الخلاصة:

يمثل هاتف (Pura 80 Ultra) من هواوي إنجازًا تقنيًا فريدًا من نوعه، إذ لا يكتفي بالتفوق على المنافسين، بل يعيد تعريف معايير التصوير عبر الهواتف الذكية بنحو كامل، فمن خلال الدمج العميق بين العتاد والبرمجيات، يبرهن الهاتف على الإرث التقني الغني لشركة هواوي، مقدمًا للمصورين المحترفين والهواة على حد سواء أداة إبداعية لا تُضاهى.

ولمعرفة المواصفات الكاملة وأهم مزايا هاتف هواوي (Pura 80 Ultra) الرائد الجديد، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة لهاتف هواوي Pura 80 Ultra.. تصميم فاخر وكاميرات مبتكرة“.