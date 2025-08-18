كيف يُعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة صيانة السكك الحديدية في دبي؟

تطبق هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية (ARIIS)، وهو نظام مبتكر يستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الصيانة التشغيلية ورفع مستويات السلامة، مع تقليل الاعتماد على الفحوصات التقليدية.

ويمثل هذا النظام نقلة نوعية في قطاع النقل، إذ يجمع بين الدقة التقنية والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى تحويل عمليات الصيانة من نهج تقليدي يستهلك الوقت والموارد إلى إستراتيجية استباقية تعتمد على البيانات.

تقنيات متقدمة لصيانة استباقية:

يعتمد نظام (ARIIS) على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لجمع بيانات شاملة ودقيقة تغطي كل جوانب البنية التحتية للسكك الحديدية. فهو لا يكتفي برصد حالة السكك الحديدية، بل يذهب أبعد من ذلك ليشمل مراقبة التشققات، والتآكل، والانحرافات بأدق تفاصيلها.

ثم يُحلل النظام هذه البيانات الضخمة التي جمعها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يمكّن فريق الصيانة من اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على حقائق.

ويمثل هذا النهج جوهر مفهوم (الصيانة التنبئية)، إذ يمكن التنبؤ بالمشكلات المحتملة والتعامل معها قبل تفاقمها، مما يعزز من استدامة البنية التحتية ويطيل عمرها الافتراضي.

وقد ساهم نظام (ARIIS) الذي استخدمته الهيئة بالفعل في إطالة العمر الافتراضي للبنية التحتية وتقليل تكاليف الصيانة الدورية بنسبة تصل إلى 25%. كما توفر تحليلات البيانات الفورية قدرة على اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة في الصيانة، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد بنسبة تبلغ 40% ويحد من التدخلات غير الضرورية.

نتائج ملموسة .. كيف عزز الذكاء الاصطناعي كفاءة الصيانة؟

حقق نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية (ARIIS) منذ بدء تطبيقه، نجاحًا لافتًا في تعزيز كفاءة عمليات الفحص والصيانة. فقد أدى هذا النظام إلى تقليص زمن الفحص بنسبة بلغت 75%، مما يوفر ما يقرب من 1,700 ساعة عمل بشرية كانت تُستهلك في الفحوصات التقليدية.

ولم تقتصر الإنجازات على توفير الوقت والجهد، بل امتدت لتشمل تحسينات جوهرية في الأداء التشغيلي مثل:

خفض عمليات الفحص التقليدية بنسبة بلغت 70%: ساهم النظام في تقليل الاعتماد على الطرق اليدوية، مما قلل من الأخطاء البشرية وعزز دقة النتائج.

ساهم النظام في تقليل الاعتماد على الطرق اليدوية، مما قلل من الأخطاء البشرية وعزز دقة النتائج. زيادة القدرة على تقييم حالة البنية التحتية بنسبة بلغت 40%: من خلال البيانات الدقيقة التي يوفرها النظام، أصبح من الممكن تقييم حالة البنية التحتية للمترو بنحو أفضل، مما ساعد في اتخاذ قرارات صيانة استباقية.

وقد انعكست هذه المؤشرات الإيجابية مباشرة على تسريع إجراءات الصيانة وتقليل التدخلات الطارئة، مما أدى في النهاية إلى تحسين موثوقية شبكة المترو في إمارة دبي بنحو ملحوظ.

التوسع المستقبلي.. من المترو إلى وسائل النقل الأخرى:

في خطوة نحو تعميم الكفاءة التقنية، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تُطبق النظام حاليًا بطريقة مرحلية على بعض خطوط المترو. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تعميم النظام على جميع مسارات المترو في الإمارة، وذلك بعد استكمال التقييم الفني والتشغيلي الذي سيضمن نجاحه.

ولم تقتصر طموحات الهيئة على المترو فحسب، بل كشفت أنها تدرس إمكانية توسيع نطاق تطبيق نظام (ARIIS) أو تقنيات مماثلة لتشمل وسائل نقل أخرى مثل الترام. ويهدف هذا التوسع إلى الاستفادة من مزايا الفحص الآلي لتعزيز موثوقية وكفاءة هذه الوسائل، مع مراعاة طبيعة بنيتها التحتية ومتطلبات التشغيل الخاصة بها.

إجراءات آمنة وفعالة:

تجري جميع عمليات الفحص وفقًا لأعلى معايير السلامة المهنية، وبالتنسيق الكامل مع غرفة التحكم لضمان سير العمل بسلاسة، كما تُنفذ الفحوصات في أوقات محددة خلال مدة الصيانة الليلية، مما يضمن تقليل أي تأثير على تشغيل المترو أو حركة الركاب.

وبفضل هذه التقنية الذكية، أصبحت الفحوصات أكثر سرعة ودقة، مما يلغي الحاجة إلى تعليق أو تأخير الخدمات، ويضمن استمرارية التشغيل الموثوق للمترو على مدار الساعة.

ومن ثم تجسد مبادرة هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع نظام (ARIIS) رؤية مستقبلية جريئة، فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة مساعدة، بل هو شريك أساسي في بناء البنية التحتية وصيانتها. فمن خلال الانتقال من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة التنبئية، لم ترفع دبي فقط من كفاءة شبكة المترو، بل قدمت نموذجًا عالميًا لكيفية إدماج التكنولوجيا في البينة التحتية بفاعلية لضمان السلامة والاستدامة.

ويؤكد هذا الإنجاز أن المستقبل يكمن في الأنظمة الذكية التي تعمل بصمت ودقة لخدمة المدن، مما يفتح الباب أمام المزيد من الابتكارات التي ستعيد تشكيل قطاع النقل على مستوى العالم.