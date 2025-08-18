“سدايا” تطلق معسكر “بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي” بالتعاون مع “Groq”

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إطلاق معسكر (بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي) بالشراكة مع شركة (جروك) Groq.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود سدايا لتعزيز المهارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الاستفادة من تقنياته المتقدمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي رائد في هذا المجال.

أهداف معسكر بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي:

يهدف المعسكر إلى تمكين المشاركين من مهارات عملية متقدمة عبر رحلة تدريبية تطبيقية تنتهي بتنفيذ مشروع يعتمد على بنية (Groq) المتطورة، ويغطي مجالات متعددة تشمل:

تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي: سيتدرب المشاركون على تصميم وكلاء ذكاء اصطناعي صوتيين ونصيين وتطويرهم باستخدام أدوات Groq المتقدمة .

محاور التدريب:

يغطي معسكر (بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي) مواضيع أساسية مثل:

تطور البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: سيتعرف المشاركون أحدث التطورات في بنى الذكاء الاصطناعي والنماذج المستخدمة.

#سدايا تعلن إطلاق برنامج "بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي" بالشراكة مع GROQ، بهدف تطوير وبناء تطبيقات ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة.

شروط الانضمام إلى معسكر (بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي):

يستهدف المعسكر الكفاءات السعودية، ويضع مجموعة من المعايير لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، وتشمل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التقنية من جامعة سعودية أو عالمية بمعدل تراكمي لا يقل عن 4 من 5، أو 3.2 من 4، أو 80 من 100.

إتقان اللغة الإنجليزية.

خبرة عملية من 1 إلى 5 سنوات.

اجتياز المقابلات الشخصية.

المهارات المطلوبة:

إتقان إحدى لغات البرمجة Python أو JavaScript.

خبرة في تكامل واجهات البرمجة API (فهم REST APIs، وطلبات HTTP، ومعالجة JSON).

التعامل مع سطر الأوامر (Command Line).

الإلمام بأساسيات Git لإدارة الأكواد.

خبرة عملية في قواعد البيانات، خاصة قواعد بيانات المتجهات المستخدمة في أنظمة RAG.

ويبدأ التسجيل في المعسكر من اليوم الموافق 18 من أغسطس ويستمر حتى يوم الغد الموافق 19 أغسطس. وسيُقام المعسكر حضوريًا، ويستمر لمدة 3 أيام، إذ سيبدأ يوم 7 سبتمبر 2025 وينتهي يوم 9 سبتمبر 2025.

ويمكنك الآن التسجيل في معسكر (بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي) من خلال هذا الرابط.