نظارات ذكية جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة ضعاف البصر

أعلنت شركة Envision المتخصصة في تطوير التقنيات الموجهة لخدمة ذوي الاحتياجات البصرية، شراكة مع شركة تصنيع النظارات Solos لإطلاق نظارات ذكية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومصممة خصوصًا لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر في ممارسة الأنشطة اليومية بسلاسة.

إليك المزيد من التفاصيل:

نظارات Ally Solos الذكية

طورت شركة Envision بالتعاون مع شركة Solos نظارات ذكية جديدة لضعاف البصر والمكفوفين وتُسمى Ally Solos. وتتوفر النظارة بمقاسين، هما: العادي والكبير، وثلاثة ألوان، هي: الأسود والرمادي والبني. وتتميز بقدرتها على مقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP67.

وتأتي Ally Solos مع ذراعين قابلين للشحن عبر شاحن بمنفذ من نوع USB-C، وتوفر حتى 16 ساعة من الاستخدام النشط بشحنة واحدة. وتستغرق عملية الشحن الكامل نحو 90 دقيقة، وكل 15 دقيقة من الشحن السريع توفر قرابة ثلاث ساعات من عمر البطارية.

كيف تعمل نظارات Ally Solos الذكية؟

تعتمد نظارات Ally Solos في عملها على الذكاء الاصطناعي وتأتي مزودة بكاميرا قادرة على قراءة النصوص وترجمتها، ووصف البيئة المحيطة بالمستخدم، والبحث عبر الإنترنت، وتعرّف الأشخاص والأشياء والإشارات، ثم تنقل هذه المعلومات إلى المستخدم عبر سماعات مفتوحة مدمجة في ذراعي النظارة.

تعتمد هذه النظارات على إصدار AirGo Vision الذي أطلقته Solos في ديسمبر الماضي، والذي يوفّر مزايا التعرف البصري باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4o من OpenAI. وأما نسخة Envision فتستبدل GPT-4o بمساعدها الذكي الخاص Ally، والذي يعمل عبر مزيج من نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، تشمل: Llama من ميتا، وChatGPT من OpenAI، و Gemini من جوجل و Perplexity. وتعمل مزايا الذكاء الاصطناعي من خلال الاتصال بتطبيق Ally على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو أندرويد عبر البلوتوث.

هل توجد نظارات ذكية أخرى لمساعدة ضعاف البصر؟

معظم المزايا المتوفرة في نظارة Ally Solos شائعة في العديد من النظارات الذكية الأخرى. فقد أطلقت Envision سابقًا نظارات مساعدة تعتمد على جهاز Google Glass، كما أن مزايا التحليل البصري المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفرها نظارات Ray-Ban Meta لاقت رواجًا واسعًا بين مجتمع ضعاف البصر. ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح مدى تفوق قدرات Ally Solos مقارنة بالمنافسين الأرخص سعرًا، خاصة أن سعرها الأصلي 699 دولارًا أعلى بكثير من نظارة AirGo Vision ونظارة Ray-Ban Meta التي يبلغ سعرها 299 دولارًا فقط.

وفي الوقت الحالي، تتوفر نظارات Ally Solos للطلب الأولي بسعر يبلغ 499 دولارًا، وهو سعر إطلاق خاص مخفّض بدلًا من سعرها الأساسي 699 دولارًا، ومن المُتوقع البدء بشحن الطلبات في أكتوبر 2025.