فقاعة الذكاء الاصطناعي تكبر.. سام ألتمان يدق ناقوس الخطر

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، بأن سوق الذكاء الاصطناعي يشهد حاليًا حالة من المبالغة في التقييم، مؤكدًا أن العالم يعيش “فقاعة” استثمارية في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال مقابلة حديثة مطوّلة مع عدد من وسائل الإعلام، إذ قال: “هل نحن في مرحلة يبالغ فيها المستثمرون بحماسهم تجاه الذكاء الاصطناعي؟ رأيي هو نعم”.

وقارن ألتمان الوضع الحالي بما حدث في فقاعة الإنترنت خلال تسعينيات القرن الماضي، حين شهدت شركات ناشئة مرتبطة بظهور الإنترنت وانتشاره قفزات هائلة في قيمتها السوقية قبل أن تنهار عام 2000، مشيرًا إلى أن معظم الفقاعات الاقتصادية في التاريخ انطلقت من “نواة حقيقة” ثم تضخمت بسبب الحماس الزائد.

ووصف ألتمان الأمر بـ”غير العقلاني”، موضحًا أن بعض الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي لا تضم سوى ثلاثة أشخاص وفكرة، تحصل على تمويلات بمليارات الدولارات، محذرًا من أن “أحدًا ما سيتكبد خسائر فادحة” في تلك السوق.

يُذكر أن العام الماضي شهد ظهور شركات ناشئة عدة، مثل شركة Safe Superintelligence التي يقودها المؤسس المشارك لـ OpenAI إيليا سوتسكيفر، و Thinking Machines التي أسستها المديرة التقنية السابقة للشركة ميرا موراتي، وقد نجحت تلك الشركات في جمع تمويلات بمبالغ ضخمة.

ومع هذه التحذيرات، أبدى ألتمان تفاؤله بأن هذه الفقاعة قد تترك أثرًا إيجابيًا في الاقتصاد العالمي، قائلًا: “إن شخص ما سيخسر أموالًا طائلة، وآخرون سيحققون أرباحًا هائلة، لكنني أعتقد أن النتيجة الصافية ستكون انتصارًا كبيرًا للاقتصاد”.

وختم ألتمان بالإشارة إلى أن OpenAI تستعد لإنفاق تريليونات الدولارات على إنشاء مراكز بيانات في المستقبل القريب، متوقعًا أن يثير ذلك قلق خبراء الاقتصاد.