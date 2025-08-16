أهم الترقيات والمزايا القادمة إلى ساعة آبل Watch Ultra 3

لم يتبقَّ سوى نحو شهر على حدث آبل السنوي الخاص بإعلان السلسلة الجديدة من هواتف آيفون، والذي سيعقد في سبتمبر. وخلال هذا الحدث، من المُتوقع أن تعلن الشركة إصدارًا جديدًا من سلسلة الساعات الذكية Watch Ultra للمرة الأولى منذ عام 2023.

تشير التوقعات إلى أن آبل قد تعقد حدثها القادم في 9 سبتمبر، ومع اقتراب موعد الحدث انتشرت العديد من الشائعات المتعلقة بمواصفات الأجهزة التي ستعلنها الشركة في الحدث.

وفي هذا المقال، سنذكر بعض المزايا والترقيات الجديدة التي يُشاع أنها ستتوفر في ساعة Watch Ultra 3 القادمة من آبل.

دعم تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية

ستكون Apple Watch Ultra 3 أول ساعة من آبل تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مما يتيح للمستخدمين طلب المساعدة حتى عند التواجد خارج نطاق أبراج شبكات الاتصال وشبكات الواي فاي. وستحاكي هذه المزية تلك المتوفرة في هواتف آيفون 14 والإصدارات الحديثة.

وبفضل هذه المزية، ستصبح الساعة منافسًا قويًا للأجهزة القابلة للارتداء الأخرى المزودة بتقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية من شركات مثل Garmin.

زيادة حجم الشاشة

تشير التوقعات إلى أن ساعة آبل Watch Ultra 3 ستأتي بإطارات أنحف، مما يتيح مساحة أكبر للشاشة، دون أي شائعات حتى الآن عن زيادة حجم هيكل الساعة.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

تشير بعض الشائعات إلى أن آبل ستضيف إلى ساعتها الذكية القادمة مودم من MediaTek يدعم 5G RedCap، وهي تقنية مصممة للأجهزة القابلة للارتداء التي لا تحتاج إلى سرعات 5G الكاملة، لكنها تظل أسرع من تقنية LTE.

معالج S11 الجديد

من المتوقع أن تعمل ساعة Ultra 3 بمعالج S11 الجديد الذي سيأتي بتصميم محسن وأداء أكثر كفاءة، مع تحسينات محتملة في عمر البطارية.

مزية مراقبة ضغط الدم

تعمل آبل منذ مدة على تطوير مزية لقياس ضغط الدم في ساعاتها الذكية. وقد تكون المزية جاهزة في وقت إصدار Ultra 3. وإذا توفرت، فلن تقدم قراءات دقيقة للضغط الانقباضي والانبساطي، بل ستكتفي بمراقبة مؤشرات ارتفاع ضغط الدم وتنبيه المستخدم إذا رصدت أي تغييرات غير طبيعية.

مزية المدرب الرياضي

تهدف مزية (المدرب الرياضي) Workout Buddy الجديدة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى تقديم تشجيع شخصي، ونصائح صحية، وملخصات عن مستوى الأداء في أثناء التمرين وبعده.

وتخصص هذه المزية الرسائل التشجيعية والنصائح التي تقدمها لكل مستخدم بناءً على عوامل متعددة مثل: معدل نبضات القلب الحالي، والسرعة، وتاريخ النشاط، والأهداف الرياضية الشخصية. وبعد انتهاء التمرين، تقدم ملخصًا عن الأداء مع بعض العبارات التحفيزية لتشجيعك على ممارسة التمرين التالي.