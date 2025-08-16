أنثروبيك تتيح وضع “التعلّم” في Claude لكافة المستخدمين

أعلنت شركة أنثروبيك توسيع ميزة وضع التعلّم في روبوت الدردشة الذكي Claude لتصبح متاحة لكافة المستخدمين والمطورين، بعد أن كانت مقتصرة منذ إطلاقها في أبريل الماضي على خطة Claude for Education.

وتشبه هذه الخطوة ما فعلته OpenAI سابقًا بإتاحة ميزة وضع الدراسة Study Mode في منصتها.

ويتيح وضع التعلّم للمستخدمين التفاعل مع Claude بأسلوب سقراطي، إذ يوجّه الروبوت المستخدم لاكتشاف الإجابة بنفسه بدلًا من تقديمها مباشرة، مع إمكانية تعطيل الميزة في أي وقت. ويمكن تفعيل الخيار الجديد من قائمة “الأنماط” في منصة Claude.ai.

وأضافت الشركة الميزة إلى قسم Claude Code الموجه للمبرمجين، مع وضعين مختلفين: الأول هو الوضع التفسيري، إذ يعرض Claude ملخصات لآلية اتخاذ قراراته في أثناء العمل، مما يساعد المستخدمين في فهم خطواته.

وأما الثاني فهو نسخة مخصصة من وضع التعلّم، إذ يتوقف Claude أحيانًا عن كتابة الكود، ويضع تعليقًا “#TODO” ليحث المستخدم على إكمال جزء من الشفرة بنفسه، في محاولة لتعزيز المهارات العملية.

وأوضح درو بنت، رئيس قسم التعليم في أنثروبيك، أن الفكرة جاءت استجابة لملاحظات طلاب جامعيين أعربوا عن قلقهم من ظاهرة أسموها “ضمور العقل” نتيجة نسخ المحتوى من روبوتات الدردشة دون فهمه.

وأضاف بنت أن الهدف من وضع التعلّم هو مساعدة المستخدمين، سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرة، على تطوير قدراتهم وتحليل الأكواد بنحو أعمق، ليصبحوا أشبه بمديري هندسة برمجيات قادرين على تقييم جودة المشاريع البرمجية.