أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب لتنظيم الوقت وتحسين الإنتاجية 

يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في مجال التعليم؛ إذ يجعل الدراسة أكثر تخصيصًا وكفاءة وتفاعلية من أي وقت مضى. وابتداءً من تدوين الملاحظات لحظيًا وصولًا إلى إنشاء بطاقات مراجعة مخصصة، تساعد الأدوات الذكية في الوقت الحالي الطلاب في التعلم بالطرق التي تناسبهم.

لكن ليست كل أدوات الذكاء الاصطناعي متساوية في الجودة. فمع انتشار المقالات والواجبات المكتوبة آليًا، زادت مخاوف المعلمين من أن تتأثر عملية التعلم بنحو سلبي. ومع ذلك، ظهر جيل جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا للطلاب، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين عملية التعلم.

وفيما يلي، سنذكر خمس أدوات ذكاء اصطناعي حديثة يمكن للطلاب استخدامها لتنظيم الوقت، وتحسين عملية التعلم:

1- وضع الدراسة في ChatGPT

أضافت شركة OpenAI وضعًا مخصصًا للدراسة في ChatGPT يحوّل روبوت المحادثة إلى مدرس شخصي. وبمجرد كتابة الأمر (/study) يمكنك اختيار المادة الدراسية، وتحديد مستواك فيها، واختيار الطريقة التي تريد التعلم بها.

يستطيع الروبوت إنشاء بطاقات مراجعة تلقائيًا من ملاحظاتك الدراسية، أو تصميم اختبارات وأسئلة وأجوبة لمساعدتك في فهم المفاهيم المختلفة بفعالية كبيرة.

وباستخدام هذه الأداة يتعلم الطلاب بسرعة أكبر؛ لأن الروبوت يعمل كمعلم خاص، وسواء كنت تستعد لاختبار في مادة الأحياء أو التاريخ أو الرياضيات أو أي مادة أخرى، فإن وضع الدراسة يوفر طريقة مريحة وفعّالة لتعزيز ما تتعلمه في الصف.

2- أداة NotebookLM

تُعد NotebookLM من جوجل واحدة من أكثر أدوات الدراسة تميزًا في عام 2025؛ فهي تتيح للطلاب رفع المستندات الخاصة بالدراسة كالملاحظات، وملفات PDF، ثم طرح أسئلة عنها مباشرة.

كما يمكنها إنشاء أسئلة وأجوبة ذكية، وخرائط ذهنية، وملخصات. ويمكن للطلاب طلب تحويل ملفاتهم الدراسية وملفات PDF إلى بودكاست للاستماع إليه في أثناء الدراسة.

3- منصة Canva Pro المدعومة بنموذج Veo 3

تحولت منصة Canva إلى شريك إبداعي متكامل مفيد للمشاريع الكبيرة أو العروض التقديمية. ومع إضافة نموذج Veo 3 من Google DeepMind، أصبحت المنصة استوديو بصري متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكن للطلاب استخدامه لإنشاء عروض تقديمية ومقاطع فيديو ورسوم بيانية ومخططات بسهولة ودون الحاجة إلى مهارات تصميم كبيرة.

4- أداة Grammarly

تُعدّ أداة Grammarly من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية. كما تقدّم اقتراحات لتحسين النصوص، وتضبط نبرة الكتابة، وتُعيد صياغة النصوص لزيادة الوضوح؛ مما يجعل كتاباتك أفضل وأكثر دقة.

5- أداة Otter.ai

تُعدّ أداة Otter.ai مناسبة للطلاب الذين يسجلون المحاضرات أو الاجتماعات، فهي تنسخ الصوت لحظيًا وتحدد الأجزاء المهمة، وتنشئ ملخصات.

يمكنك البحث في التسجيلات للوصول بسرعة إلى الجزء الذي تريده، أو تصدير النصوص إلى تطبيق الملاحظات. وهذا مفيد بنحو خاص للطلاب الذين يعانون صعوبات التعلم أو الذين يواجهون صعوبة في متابعة المحاضرين الذين يتحدثون بسرعة.