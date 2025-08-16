آيفون 17 برو ماكس.. المواصفات المُتوقعة ووقت الإطلاق

تخطط آبل لإعلان آيفون 17 برو ماكس بعد أقل من شهر تقريبًا، ومن المُتوقع أن يحصل الهاتف على معالج جديد، مع ترقيات ملحوظة في الكاميرا. وتشير بعض الشائعات أيضًا إلى إعادة تصميم كبيرة لهواتف آيفون القادمة، وستكون الأولى منذ إطلاق آيفون 11 في 2019، مع تحسينات في مواصفات الشاشة والمتانة.

وفيما يلي، سنذكر أبرز ما ذكرته الشائعات عن المواصفات المُتوقعة لهاتف آيفون 17 برو ماكس القادم من آبل.

التصميم والشاشة

من غير المُتوقع أن يحدث تغيير كبير في حجم شاشة هاتف آيفون 17 برو ماكس أو نوعها، لكن بعض الشائعات تشير إلى احتمال أن تصبح الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) أضيق.

كما يُتوقع استخدام شاشة تدعم تقنية جديدة تُسمى Low-Dielectric TEE توفر أداءً مُحسنًا وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، قد تأتي الشاشة مغطاة بطبقة مضادة للانعكاسات شديدة الصلابة لمقاومة الخدوش.

Exclusive: The iPhone 17 Pro series will feature a new technology called Low-Dielectric TEE. Low-Dielectric TEE improves battery efficiency, maximizes display durability, and enhances overall performance compared to existing display technologies. — Jukan (@Jukanlosreve) December 3, 2024

من ناحية أخرى، تشير التسريبات إلى إعادة تصميم الجهة الخلفية لطرز برو، وقد يأتي التصميم بلونين مثل هواتف جوجل Pixel 9، بحيث يكون لون الجزء الخاص بعدسات الكاميرا الخلفية مختلفًا عن لون الخلفية.

هناك أيضًا تغييرات في موضع الفلاش والميكروفون وماسح LiDAR. وتشير نماذج أولية إلى أن سُمك الهاتف قد يزيد بمقدار 0.5 ملم مقارنة بهاتف آيفون 16 برو ماكس. وأما الألوان المُتوقعة فهي: البرتقالي، والأزرق، والأسود، والأبيض.

First look at iPhone 17 color dummies, The new orange really stands out this year — definitely a bold addition. Thoughts? pic.twitter.com/M0gB6NSglI — Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 29, 2025

المعالج

من المُتوقع أن يعمل هاتف آيفون 17 برو ماكس بمعالج A19 Pro الجديد، مع تحسينات في الأداء وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنةً بمعالج A18 Pro.

قد تُضاف أيضًا تقنية تبريد جديدة، ومن المُتوقع زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 جيجابايت لتحسين أداء أدوات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

الكاميرا

تشير الشائعات إلى ترقية دقة عدسة التقريب (Telephoto) إلى 48 ميجابكسل في آيفون 17 برو ماكس؛ مما يعني أن جميع عدسات الكاميرا الخلفية قد تصبح بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

لكن بعض المصادر تقول إن مستوى التقريب البصري قد ينخفض إلى 3.5x بدلًا من 5x في آيفون 16 برو ماكس، وتشير تقارير أخرى إلى احتمال وصوله إلى 8x.

وأما الكاميرا الأمامية، فقد ترتفع دقتها إلى 24 ميجابكسل، مع احتمال أن تكون هي الكاميرا الأولى في هاتف آيفون التي تأتي بفتحة عدسة متغيرة.

البطارية والشحن

إذا حسّنت آبل كفاءة المعالج، فقد يتحسن عمر البطارية بنحو ملحوظ، خاصة أن آيفون 16 برو ماكس يتمتع بعمر بطارية يصل إلى 17 ساعة.

وفيما يتعلق بالشحن، قد يدعم هاتف آيفون 17 برو ماكس الشحن اللاسلكي Qi2 بقدرة تصل إلى 50 واطًا، وقد تدعم جميع طرز برو الشحن العكسي بقدرة تبلغ 7.5 واط لشحن الأجهزة الأخرى مثل AirPods.

السعر وتاريخ الإطلاق المُتوقع

قد تطرأ زيادة على سعر هاتف آيفون 17 برو ماكس مقارنة بالإصدار الحالي بسبب الرسوم الجمركية. وقد ذكرت صحيفة وول ستريت أن آبل تخطط لرفع أسعار سلسلة آيفون 17، وتوقع أحد المحللين زيادة بمقدار يبلغ 50 دولارًا، مما قد يجعل سعر طراز برو ماكس يبدأ من 1249 دولارًا.

وفيما يتعلق بوقت الإطلاق، تكشف آبل عن هواتفها عادة في الأسبوع الأول أو الثاني من سبتمبر، مع فتح باب الطلب الأولي في الأسبوع نفسه، وتطلقه في الأسواق بعد أسبوع. ووفقًا للعديد من الشائعات، قد يُقام حدث إطلاق هواتف آيفون 17 في 9 سبتمبر.