واتساب تطرح ميزة جدولة المكالمات الجماعية

أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب طرح مجموعة من مزايا المكالمات الجماعية الجديدة في التطبيق، في خطوة تعزز استخدام التطبيق في بيئات العمل، ومن أبرزها إمكانية جدولة المكالمات الجماعية.

وابتداءً من اليوم، يمكن للمستخدمين جدولة المكالمات عبر تبويب “المكالمات” بالضغط على زر “زائد +” واختيار “جدولة مكالمة”، مع إمكانية إرسال دعوات للزملاء أو الأصدقاء.

ويتيح التبويب نفسه متابعة المواعيد القادمة، والاطلاع على قائمة الحضور، والحصول على روابط للمكالمات، إذ يتلقى مُنشئ الرابط إشعارات عند انضمام أحد المشاركين، مع إمكانية إضافة الموعد إلى تطبيقات التقويم المدمجة في الأجهزة. ويحصل كل عضو على تنبيه عند اقتراب وقت بدء الاجتماع.

وإلى جانب ذلك، أضافت واتساب مزايا تفاعلية جديدة أقرب إلى ما تقدمه منصات الاجتماعات الاحترافية مثل Zoom و Google Meet، منها ميزة “رفع اليد” لإبداء الرغبة في التحدث، وخيار إرسال تفاعلات بالوجوه التعبيرية “الإيموجي” في أثناء المكالمات، وهي خيارات شائعة في تطبيقات الاجتماعات لكنها جديدة لمستخدمي واتساب.

وتأتي هذه التحديثات في وقت يزداد فيه الاعتماد على أدوات المراسلة الفورية لإدارة فرق العمل من بُعد، إذ تسعى ميتا إلى جعل واتساب منصة أكثر تكاملًا لاجتماعات العمل، بدلًا من اقتصارها على التواصل الشخصي والدردشة الفورية.

وتُضاف هذه المزايا الجديدة إلى مزايا أخرى مثل مشاركة الشاشة، مما قد يجعل واتساب خيارًا متكاملًا لعقد الاجتماعات الافتراضية لمختلف الأغراض.