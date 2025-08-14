مراجعة لهاتف هواوي Pura 80 Ultra.. تصميم فاخر وكاميرات مبتكرة

أطلقت هواوي أحدث هواتفها الرائدة Pura 80 Ultra الذي يأتي بتصميم أنيق وجذاب يشبه الجيل السابق مع إجراء بعض التغييرات في شكل الإطار المحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، وقد اختارت هواوي تصميمًا عصريًا ومناسبًا للشباب ومحبي التصاميم المميزة.

من ناحية أخرى، حسنت الشركة قدرات الكاميرا في الهاتف مقارنة بالإصدار السابق، ليكون مناسبًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي، ورفعت سطوع الشاشة لتصبح أكثر وضوحًا عند الاستخدام تحت أشعة الشمس المباشرة.

إليك المواصفات الكاملة وأهم مزايا هاتف هواوي Pura 80 Ultra الرائد الجديد:

التصميم

#HUAWEIPura80 Ultra لا يضيء… بل يرقص مع الضوء.

تصميم أشعة الشمس يسرق الأنظار، ويخطف الأنفاس في كل حركة.

اطلبه مسبقا الأن: https://t.co/JUdsaeDVHt pic.twitter.com/OeLzCDySMF — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) July 31, 2025

يأتي هاتف هواوي Pura 80 Ultra في هيكل كبير يجمع بين الفخامة والمتانة، إذ تأتي الجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية، والإطار مصنوع من الألمنيوم، وتغطي الواجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع Crystal Armor Kunlun (الجيل الثاني) وهي مقاومة للصدمات والخدوش. كما يمتاز الهاتف بقدرته على مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعياري IP68 و IP69، وهو قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى مترين لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يُعدّ تصميم عدسات الكاميرا الخلفية أهم ما يميز هذا الهاتف من ناحية الشكل الخارجي، فهو يتضمن إطارًا كبيرًا وبارزًا في شكل مثلث يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية ويمنح الهاتف مظهرًا مميزًا وعصريًا. ويتوفر الهاتف بلونين، هما: الأسود (Golden Black)، والذهبي (Prestige Gold).

الشاشة

يضم هاتف هواوي Pura 80 Ultra شاشة LTPO OLED بقياس قدره 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1276×2848 بكسلًا، مع دعم خاصية HDR وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهو تطور ملحوظ مقارنة بسطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع في الطراز السابق. وتدعم الشاشة معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتزًا وفقًا للمحتوى المعروض.

الكاميرا

يأتي هاتف هواوي Pura 80 Ultra الجديد مزودًا بنظام تصوير متطور يتكون من كاميرا خلفية رباعية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة. وتأتي عدسات الكاميرا الخلفية بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة متغيرة بين f/1.6 و f/4.0، وتضم مستشعرًا كبيرًا يبلغ حجمه بوصة واحدة، يمتاز بقدرته على إظهار جميع التفاصيل بوضوح بفضل حجمه الكبير الذي يساعده في جمع كمية كبيرة من الضوء.

العدسة المقربة الأولى: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3.7x.

العدسة المقربة الثانية: تأتي بدقة قدرها 12.5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/3.6، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 10x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 40 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0 مع دعم التركيز التلقائي. وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K.

إتقان اللعب بالنور والظل… كاميرا HDR ذات إضاءة فائقة مقاس 1 بوصة في #HUAWEIPura80 Ultra تكشف عن تفاصيل لا تُرى، وتعيد ألوان الحياة بأصدق صورة. pic.twitter.com/5d5OnhkQ7o — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) July 11, 2025

المعالج الأداء

يعمل هاتف Pura 80 Ultra بمعالج Kirin 9020 الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 7 نانومتر، ويُعد من المعالجات الضعيفة مقارنةً بمعالجات كوالكوم الحديثة التي تعمل بها العديد من الهواتف الرائدة الجديدة مثل: Galaxy S25 Ultra.

يعمل الهاتف بنظام EMUI 15 المستند إلى نظام أندرويد 12، ولا يدعم خدمات جوجل، ومع ذلك توفر هواوي بدائل مثل: Petal Maps وPetal Search، ومتجر AppGallery لتنزيل التطبيقات، بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقات المدمجة مثل: المعرض، والموسيقا وإدارة الملفات.

يأتي Pura 80 Ultra مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد.

حين يلتقي الجمال الكلاسيكي برُقي الابتكار،

تولد أناقة لا تُقاوم في #HUAWEIPura80 Ulta بالأسود اللامع. pic.twitter.com/3XyjlvlY9U — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) July 17, 2025

البطارية والشحن

يحتوي Pura 80 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5170 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 20 واطًا.

توفر البطارية ما يصل إلى:

12 ساعة من الاستخدام المكثف.

17 ساعة من مشاهدة الفيديو.

10 ساعات من تصفح الإنترنت.

7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر

يُباع هاتف هواوي Pura 80 Ultra بسعر يبدأ من 5199 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق الشراء؟

يقدم هاتف هواوي Pura 80 Ultra مزيجًا لافتًا من التصميم الفاخر والكاميرات المبتكرة والشاشة العالية الجودة، بالإضافة إلى قدرات شحن فائقة السرعة وسعة بطارية كبيرة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يستخدمون الهاتف كثيرًا للتصوير واللعب وبث المحتوى المرئي.

ومع ذلك، فإن اعتماده على معالج Kirin 9020 قد يجعله أقل تنافسية من بعض الهواتف الرائدة المزودة بمعالجات أقوى، كما أن غياب خدمات جوجل قد يكون مزعجًا لبعض المستخدمين. لكن إذا كنت من محبي هواتف هواوي ومستعدًا للتعامل مع بدائل خدمات جوجل، فإن Pura 80 Ultra يعد خيارًا مناسبًا، خاصةً إذا كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي والتصاميم العصرية للهواتف.

المواصفات الكاملة لهاتف هواوي Pura 80 Ultra الجديد:

Huawei Pura 80 Ultra المعالج معالج (Kirin 9020) المُصنع بتقنية تبلغ 7 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12.5 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 40 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والذهبي. نظام التشغيل EMUI 15 المستند إلى أندرويد 12. الوزن 233 جرامًا. السعر يبدأ من 5199 ريالًا سعوديًا.