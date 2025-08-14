ريادة سعودية في الاستدامة الرقمية.. تقرير جديد يكشف عن جهود استثنائية

في خطوة تؤكد دورها الريادي في التحول الرقمي، أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، النسخة الرابعة من تقرير (الاستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية)، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

ويبرز التقرير الدور المحوري للتقنيات الرقمية وقطاع الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الشمولية، واعتماد الاقتصاد الدائري، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في رصد التحديات المناخية والاستجابة لها.

إنجازات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية:

يتناول التقرير الإنجازات التي حققتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وفقًا لإطار الاستدامة (C.I.R.C.L.E.S)، التي تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة في المجال، تشمل:

تعزيز الاقتصاد الرقمي الدائري: من خلال تشجيع إعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد الرقمية.

بناء القدرات: من خلال تطوير البرامج التدريبية والتوعوية في المجال.

الشراكات الإستراتيجية: من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية.

الابتكار: من خلال دعم المشاريع والابتكارات التي تساهم في حل التحديات البيئية.

خطى ثابتة نحو مستقبل مستدام …

وتشمل إنجازات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ما يلي:

1- الاقتصاد الرقمي الدائري:

حصلت الهيئة على إشادة عالمية لدورها الريادي في وضع القواعد الأساسية للاقتصاد الرقمي الدائري، الذي يركز في إعادة استخدام الموارد الرقمية وتدويرها لتقليل النفايات الإلكترونية وتعزيز كفاءة استخدامها.

ومن أبرز مبادرات المملكة لمعالجة تحديات النفايات الإلكترونية:

مبادرة (دوّر جهازك): هي مبادرة أطلقتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بهدف جمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة وإعادة تدويرها، وتتيح المبادرة للمستخدمين التبرع بأجهزتهم القديمة مثل: الهواتف، والحواسيب، والطابعات، ليُتعامل معها عبر مسارين رئيسيين، وهما: إتلاف الأجهزة والتبرع بإيراد المواد الأولية الناتجة عنها، أو إصلاح الأجهزة والتبرع بها للأسر المحتاجة.

إطلاق أول دليل لتطوير إستراتيجية الاستدامة الرقمية عالميًا: في خطوة استباقية لتعزيز التوازن في البيئة الرقمية، أطلقت الهيئة (دليل أدوات الاستدامة الرقمية) C.I.R.C.L.E.S، الذي يُعدّ أول دليل لتطوير إستراتيجية للاستدامة الرقمية عالميًا، ويهدف إلى تمكين الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات والتقنية حول العالم من بناء إطار عمل إستراتيجي للاستدامة الرقمية.

تطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية: هي مبادرة تهدف إلى وضع وتنفيذ تنظيمات جديدة للحد من النفايات الإلكترونية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وقد طُبقت في دولة زيمبابوي ورواندا وباراغواي.

2- تنظيم النسخة الثانية من منتدى الشبكات غير الأرضية:

نظمت الهيئة النسخة الثانية من منتدى الشبكات غير الأرضية، الذي يُعدّ منصة حيوية لتبادل الخبرات والابتكارات في مجال الاتصالات الفضائية والشبكات غير الأرضية، وقد جمع هذا المنتدى العديد من الخبراء والشركات الرائدة لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي في هذا القطاع.

3- اختيار 3 شركات رائدة في الاستدامة:

تقديرًا لجهودها في مجال الاستدامة، اُختيرت ثلاث شركات من قطاع الاتصالات والتقنية كـ”رواد للاستدامة”. ويعكس هذا الاختيار التزام القطاع بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ويشجع الشركات الأخرى على تبني ممارسات مستدامة.

4- تحقيق تصنيف متقدم في بطاقة أداء الطاقة:

في إنجاز يعكس كفاءة الهيئة في إدارة الطاقة، حصلت على تصنيف متقدم في بطاقة أداء الطاقة الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويؤكد هذا التصنيف التزام الهيئة بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لقطاع الاتصالات والتقنية.

قصص نجاح سعودية تُبرز الريادة في الاستدامة الرقمية:

سلط التقرير الضوء أيضًا على 16 قصة نجاح ملهمة لأكثر من 25 جهة حكومية وخاصة في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه القصص الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لمبادرات الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية الرقمية في تمكين مختلف القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد أظهرت هذه الجهات الحكومية والشركات الخاصة التزامًا قويًا بتطبيق مبادئ الاستدامة في عملياتها وأعمالها، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للمملكة، إذ اعتمدت على مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة، مثل: الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنماذج التنبئية، والمواد الصديقة للبيئة، كما وظفت تطبيقات الأقمار الصناعية والتقنيات المعززة بالفضاء لرصد المتغيرات المناخية والاستجابة للتحديات البيئية.

الأهداف والرؤية المستقبلية:

يهدف التقرير إلى رفع الوعي بأبعاد الاستدامة في مختلف المجالات وإبراز الأثر الإيجابي للتقنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يقدم التقرير توجهات مستقبلية تهدف إلى بناء استدامة قوية في المستقبل الرقمي والفضائي للمملكة.

وتعزز هذه الجهود مكانة المملكة كمركز رقمي عالمي، وتمكنها من استخدام التقنية كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل وتقديم نموذج يحتذى به على المستوى العالمي.

وللاطلاع على التقرير كاملًا، يمكنك زيارة هذا الرابط.