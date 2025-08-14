جامعة سعودية تسجل براءة اختراع عالمية في الذكاء الاصطناعي الطبي

في إنجاز علمي وتقني يبرهن على التطور المتسارع للبحث العلمي في الجامعات السعودية، نجحت جامعة نجران في تسجيل براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، وذلك عن ابتكارها نظام وتقنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي.

ويهدف هذا الابتكار إلى إحداث نقلة نوعية في تقييم مستوى الوعي لدى المرضى ومراقبته، خاصةً المصابين بالغيبوبة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى العالم.

آلية عمل النظام المبتكر:

طور هذا النظام المبتكر باحثان من كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة، وهما: الدكتور علي بن سعيد القحطاني، والدكتور سعيد بن سعد الأحمري. ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لتحليل استجابات المرضى المصابين بالغيبوبة عبر ثلاثة مؤشرات أساسية، وهي:

ثم يقوم النظام بربط هذه الاستجابات بنحو آلي ودقيق مع مقياس جلاسكو الطبي (Glasgow Coma Scale)، وهو المقياس الأكثر استخدامًا عالميًا لتقييم مستوى الوعي، وتلغي هذه المنهجية الآلية الحاجة إلى التقييم اليدوي، مما يزيد من دقة النتائج وسرعة الحصول عليها.

المزايا والتأثير في الرعاية الصحية:

يتميز هذا الابتكار بمجموعة من الخصائص التي تجعله أداة بالغة الأهمية في مجال العناية المركزة، وتشمل:

يتمتع النظام بقابلية عالية للتكامل مع أنظمة المستشفيات الإلكترونية، مما يسهل تطبيقه دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في البنية التحتية. سهولة الاستخدام والتكلفة المنخفضة: صُمم الابتكار ليكون سهل الاستخدام وبتكلفة منخفضة، مما يجعله قابلًا للتطبيق ليس فقط في المستشفيات المتقدمة، بل أيضًا في الدول النامية.

الأهمية الاستراتيجية على المستوى الوطني والدولي:

يُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لرصيد جامعة نجران في مجال الابتكار، ويعكس قدرة الجامعات السعودية على إنتاج حلول تقنية متقدمة تخدم القطاع الصحي. كما يعزز هذا الابتكار مكانة المملكة العربية السعودية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية على الصعيد العالمي، ويؤكد دورها الريادي في خدمة الإنسانية من خلال البحث والتطوير.