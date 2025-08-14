آبل تستعد لإطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول 2027

كشفت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن شركة آبل تعتزم إطلاق روبوت ذكي يعمل كمرافق افتراضي بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة تفاعلية تتجاوز ما يقدمه آيفون أو آيباد حاليًا.

ووفقًا للتقرير، فإن الجهاز الجديد سيأخذ شكل روبوت مكتبي مزود بشاشة قياسها 7 إنشات، شبيهة بآيباد، مثبتة على ذراع متحركة قادرة على الدوران والتمدد بنحو 6 إنشات في أي اتجاه، مما يتيح إعادة التموضع لمواجهة المتحدث. ويطلق بعض موظفي آبل على الجهاز اسم “مصباح بيكسار”، إذ يشبه شعار شركة بيكسار الشهيرة المتخصصة في إنتاج الرسوم المتحركة.

وسيعمل الروبوت كمرافق ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تطوّر آبل نسخة جديدة من المساعد الصوتي سيري قادرة على حفظ المعلومات وإجراء محادثات تفاعلية، مع واجهة بصرية جديدة.

ويهدف هذا التصميم إلى جعل الروبوت يتصرف كما لو كان شخصًا في الغرفة قادرًا على التدخل في النقاشات لاقتراح مطاعم قريبة أو وصفات مناسبة على سبيل المثال، بالإضافة إلى المشاركة في التخطيط للرحلات أو تنظيم المهام، على نحو مشابه لوضع المحادثة الصوتية في منصة OpenAI.

وسيدعم الروبوت مكالمات فيس تايم FaceTime مع ميزة شبيهة بخاصية البقاء في المنتصف Center Stage لمتابعة حركة الأشخاص في الغرفة، وإمكانية التحكم في موضع الشاشة عبر عصا تحكم لإظهار زوايا مختلفة في أثناء المكالمات. وما زال المشروع في مرحلة النماذج الأولية، مما يعني أن القرارات النهائية بشأنه لم تُحسم بعدُ.

يُذكر أن آبل تهدف إلى طرح المنتج في 2027، وقد واجهت الشركة في السابق تأجيلات لمشروعات مماثلة. وبالتوازي مع ذلك، تعمل آبل على تطوير روبوت متحرك مزود بعجلات وذراع ميكانيكية كبيرة وهو مخصص للاستخدام في المصانع أو المتاجر.