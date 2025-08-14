آبل تخطط لإطلاق مركز تحكم منزلي وكاميرا أمنية ذكية بحلول 2026

كشفت وكالة بلومبرغ أن شركة آبل تسعى إلى توسيع حضورها في سوق الأجهزة المنزلية الذكية عبر تطوير مركز تحكم منزلي ذكي وكاميرا أمنية متقدمة، مع خطط لإطلاق هذه المنتجات خلال العامين المقبلين.

وبحسب التقرير، فإن مركز التحكم المنزلي الذكي، المشابه في تصميمه لجهاز Google Nest Hub، لن يُطلق قبل منتصف عام 2026، بعدما كان من المقرر طرحه في 2025، وذلك بسبب تأجيلات مرتبطة بإصدار مزايا ذكاء اصطناعي ضمن منظومة “Apple Intelligence”، وخاصةً الإصدار المُحسّن من المساعد الصوتي سيري.

وسيأتي الجهاز مزودًا بشاشة قياسها 7 إنشات وسماعة مدمجة، مع تصميم مربع بزوايا دائرية وحافات رفيعة باللونين الأسود أو الأبيض، وقاعدة نصف كروية.

وسيعمل الجهاز بنظام تشغيل جديد صُمم لدعم تعدد المستخدمين في المنزل، ويعتمد على واجهة تعرض ساعات وأدوات (Widgets) لتطبيقات آبل المختلفة.

وتختبر الشركة نسخة جديدة من سيري بواجهة بصرية مستوحاة من أيقونة تطبيق Finder في حواسيب ماك، إضافة إلى ميزة تعرّف الوجه عبر كاميرا أمامية لتخصيص المحتوى لكل مستخدم.

وحتى مع غياب متجر تطبيقات مخصص، سيدعم الجهاز تطبيقات آبل المدمجة مثل التقويم والكاميرا والصوتيات والملاحظات والتذكيرات مع إمكانية التحكم الصوتي إلى جانب اللمس.

وتخطط آبل لإطلاق نسخة متقدمة من سيري تعمل بالاعتماد على نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، قادرة على فهم السياق الشخصي للمستخدم وتقديم تجربة تفاعلية أعمق.

وقد تُطرح هذه النسخة في ربيع العام المقبل، مع تقديم تصميم بصري جديد في أجهزة آيفون وآيباد في وقت لاحق من 2026. وتعمل آبل على تطوير هذه التقنية باستخدام نماذجها الداخلية، بالتوازي مع اختبار تقنيات من شركات مثل OpenAI وأنثروبيك، ولم تُحسم بعدُ هوية التقنية النهائية المعتمدة.

وبالتزامن مع ذلك، تطوّر آبل كاميرا أمنية ذكية شبيهة بمنتجات Ring متكاملة مع تطبيق المنزل الذكي الخاص بها Home، وقادرة على العمل ببطارية تدوم من عدة أشهر إلى عام كامل.

وستدعم الكاميرا تعرف الأشخاص واكتشاف الحركة باستخدام مستشعرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، مما يمكّنها من تشغيل سيناريوهات أتمتة منزلية، مثل إطفاء الأضواء عند مغادرة الغرفة أو تشغيل الصوتيات المفضلة لشخص معين عند دخوله.

وتعمل الشركة على تطوير إصدارات متعددة من الكاميرات وأجهزة الأمن المنزلية، منها جرس باب مزود بميزة تعرف الوجه لفتح الأبواب، بهدف منافسة منتجات Amazon Ring و Google Nest، وتعزيز منظومة HomeKit التي تدعم بالفعل كاميرات من شركات خارجية مع توفير تخزين سحابي آمن عبر iCloud.

ومن الجدير بالذكر أن النظام الجديد والإصدار المُحسّن من سيري سيشكلان الأساس لتطوير روبوت مكتبي ذكي تخطط آبل لطرحه في 2027.