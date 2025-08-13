“stc” و”هواوي” تحققان رقمًا عالميًا جديدًا في نقل البيانات عبر الألياف الضوئية

في إنجاز نوعي يؤكد ريادة المملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي، أعلنت مجموعة (stc)، بالتعاون مع شركة هواوي، نجاحهما في تنفيذ تجربة عالمية رائدة لنقل البيانات بسرعة فائقة تصل إلى 2.4 تيرابايت في الثانية عبر الألياف الضوئية.

وتُعدّ هذه الخطوة إنجازًا استثنائيًا، إذ أصبحت مجموعة (stc) أول مشغل في العالم يطبق هذا الحل المتطور عبر شبكة ألياف ضوئية قيد التشغيل الفعلي، مما يعزز بنحو كبير من مكانة المملكة كمركز رقمي عالمي رائد قادر على تلبية متطلبات المستقبل.

تفاصيل الإنجاز التقني:

تأتي هذه التجربة في إطار الاستجابة لطلب سرعات فائقة في نقل البيانات المتنامي، خصوصًا مع توسع القطاعات الحيوية والتطبيقات المعتمدة على البيانات والحوسبة المتقدمة.

وقد اعتمدت التجربة على منصة هواوي المبتكرة للألياف الضوئية (OptiX OSN 9800 K12)، التي تمكّنت من تحقيق سعة إجمالية تصل إلى 96 تيرابايت في الثانية عبر كابل ألياف ضوئية واحد، بالإضافة إلى سرعة تصل إلى 2.4 تيرابايت لكل منفذ. وتضمن هذه القدرات الفائقة جاهزية المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات الخدمات الرقمية المتقدمة لسنوات قادمة.

المزايا الإستراتيجية والتشغيلية:

لا يقتصر الإنجاز على السرعة فحسب، بل يمتد ليشمل مزايا إستراتيجية وتشغيلية مهمة:

الأمن السيبراني: توفر هذه التقنية مستويات متقدمة من أمن البيانات، إذ تستخدم أحدث وأكثر تقنيات التشفير أمانًا لحماية المعلومات الحساسة الحكومية والمالية.

توفر هذه التقنية مستويات متقدمة من أمن البيانات، إذ تستخدم أحدث وأكثر تقنيات التشفير أمانًا لحماية المعلومات الحساسة الحكومية والمالية. الكفاءة التشغيلية: يتيح التشغيل الذكي تفعيل الخدمات في غضون يوم واحد فقط، مع مراقبة فورية لأداء الشبكة، مما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية.

يتيح التشغيل الذكي تفعيل الخدمات في غضون يوم واحد فقط، مع مراقبة فورية لأداء الشبكة، مما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية. المراقبة والجاهزية المستقبلية: توفر التقنية إمكانية المراقبة اللحظية لأداء الألياف البصرية، وتمثل ركيزة أساسية لتحقيق قدرات الشبكات الذاتية الإصلاح من المستوى الرابع (L4).

توفر التقنية إمكانية المراقبة اللحظية لأداء الألياف البصرية، وتمثل ركيزة أساسية لتحقيق قدرات الشبكات الذاتية الإصلاح من المستوى الرابع (L4). دعم الخدمات السحابية: تتيح هذه الابتكارات لمزودي الخدمات السحابية التعامل بمرونة مع الزيادات المفاجئة في حركة البيانات وتقليص دورات نشر الخدمات بأكثر من 70%.

معيار عالمي جديد في الاتصالات:

يؤكد هذا التعاون المثمر بين مجموعة (stc) وهواوي الدورَ المحوري للمملكة العربية السعودية في تشكيل مستقبل الاتصالات الرقمية على مستوى العالم، فمن خلال ترسيخ معيار عالمي جديد في مجالات الاتصال، والأمن، وكفاءة التشغيل، يسهم هذا الإنجاز في تمكين الشركات والمجتمعات من تحقيق النمو والازدهار، مما يدفع قُدمًا بمسيرة التحول الرقمي الشامل في المملكة العربية السعودية.