Perplexity تعرض شراء متصفح جوجل كروم مقابل 34.5 مليار دولار

قدّمت شركة Perplexity الناشئة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي عرضًا غير مسبوق لشراء متصفح جوجل كروم مقابل 34.5 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير القيمة السوقية للشركة نفسها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة بلومبرج.

وبحسب المصادر، فقد أرسلت الشركة عرضها يوم الثلاثاء، بعد أشهر قليلة من إعلانها استعدادها للاستحواذ على كروم إذا أجبرت الحكومة الأمريكية شركة جوجل على بيعه.

يُذكر أن Perplexity كانت قد عرضت في وقت سابق من العام الجاري شراء منصة تيك توك.

ومع ذلك، لم تُبدِ جوجل أي استعداد لبيع كروم بأي ثمن، كما أن المحكمة لم تصدر حتى الآن أي أمر يُلزم الشركة بالتخلي عن المتصفح.

وأكد المتحدث باسم Perplexity، جيسي دواير، صحة ما نشرته وول ستريت جورنال، مشيرًا إلى أن العرض يأتي في وقت تبلغ فيه القيمة السوقية للشركة نحو 18 مليار دولار فقط.

ومن جانبه، صرّح دميتري شيفلينكو، رئيس الشؤون التجارية في Perplexity، لبلومبرج أن “عدة صناديق استثمارية كبرى وافقت على تمويل الصفقة بالكامل”، مضيفًا أن الشركة سوف تستثمر أكثر من 3 مليارات دولار في تطوير كروم ومشروعه المفتوح المصدر كروميوم خلال العامين المقبلين إذا قبلت جوجل بالعرض.

وتواجه شركة جوجل تحديًا قانونيًا غير مسبوق قد يُجبرها على تفكيك بعض أصولها، مع تصدّر متصفح “كروم” قائمة الأصول المهددة بالانفصال عن الشركة. وقد أبدت شركات عدة أخرى، منها OpenAI وياهو، اهتمامها بالاستحواذ على كروم في حال فرضت السلطات القضائية على جوجل التخلي عنه.

يذكر أن شركة Perplexity كانت قد أطلقت حديثًا متصفحًا جديدًا يحمل اسم “كوميت Comet“، وقد صُمم لتحويل تجربة التصفح التقليدية إلى تفاعل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، متحديًا المتصفحات التقليدية الأخرى، وفي مقدمتها متصفح جوجل كروم الأوسع انتشارًا.