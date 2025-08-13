هاتف iPhone 17 Air القادم من آبل.. إليك المواصفات المُتوقعة ووقت الإطلاق

بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 17 في سبتمبر 2025، ستقدم آبل إصدارًا فائق النحافة تحت اسم مُتوقع يُدعى “iPhone 17 Air”، هذا الاسم ليس رسميًا بعد، لكن العديد من التسريبات أكدت أن آبل تعمل على تطوير هاتف آيفون فائق النحافة.

من المتوقع أن يبلغ سمك آيفون 17 آير قرابة 5.5 ملم، ليصبح أنحف آيفون تصدره الشركة حتى الآن، وهذا القياس لا يشمل بروز الكاميرا الخلفية الذي قد يكون أكثر سماكة لاستيعاب عدسات الكاميرا الخلفية.

ستطرح آبل هذا الإصدار مع باقي الإصدارات في السلسلة القادمة، وتشمل: iPhone 17، و iPhone 17 Pro، و iPhone 17 Pro Max، ومن غير المتوقع إطلاق نسخة “Plus” هذا العام، إذ سيحل iPhone 17 Air محلها في السلسلة.

سيأتي الهاتف بشاشة يبلغ حجمها 6.6 بوصات، ليقع حجمه بين iPhone 17 و iPhone 17 Pro Max، وسيضم كاميرا خلفية أحادية العدسة، وشريطًا أفقيًا يحيط بعدسة الكاميرا الخلفية، وهو أسلوب تصميم جديد من آبل، من المُتوقع اعتماده أيضًا في طرز Pro القادمة.

إليك المزيد من التفاصيل عن المواصفات المُتوقعة لهاتف iPhone 17 Air القادم من آبل:

التصميم

استلهمت آبل فكرة النحافة الفائقة من جهاز iPad Pro الصادر في 2024، والذي جاء بسمك يبلغ 5.1 ملم، وهو أنحف جهاز من إنتاج الشركة حتى الآن.

تتراوح التقديرات المتعلقة بسُمك آيفون 17 آير بين 5 ملم و 6 ملم. ويتوقع الصحفي مارك جورمان من بلومبرغ أن يكون أرفع بنحو 2 ملم من iPhone 16 Pro الذي يبلغ سمكه 8.25 ملم؛ مما يعني أن يأتي بسُمك يقارب 6.25 ملم.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تستخدم آبل إطارًا مصنوعًا من مزيج التيتانيوم والألمنيوم، مع زيادة نسبة التيتانيوم مقارنة بطرز Pro؛ مما يوفر صلابة ومقاومة للانحناء مع وزن خفيف؛ إذ تشير التسريبات إلى أن وزن الهاتف سيبلغ 145 جرامًا تقريبًا، أي قريبًا من وزن iPhone SE.

وسيضم الهاتف منفذًا من نوع USB-C، مع تقليل فتحات مكبر الصوت إلى فتحتين في كل جهة. وتشير الصور المسربة إلى احتمال نقل الكاميرا الأمامية إلى الجهة اليسرى من الشق الخاص بالجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) بدلًا من الجهة اليمنى.

وفيما يتعلق بالألوان، من المُتوقع أن يتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والذهبي، والأزرق.

الشاشة

من المتوقع أن يضم هاتف iPhone 17 Air القادم من آبل شاشة بقياس قدره 6.6 بوصات، من نوع OLED من سامسونج، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج

قد يعمل الهاتف إما بمعالج A19 أو نسخة خاصة من معالج A19 Pro تتضمن عدد أنوية أقل لوحدة معالجة الرسومات GPU مقارنة بالنسخة المخصصة لطرز Pro من سلسلة هواتف آيفون 17. وسيأتي مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

الكاميرا

من المتوقع أن يضم هاتف iPhone 17 Air كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مطورة بدقة قدرها 24 ميجابكسل.

البطارية والشحن

بسبب النحافة، قد يحتوي هاتف iPhone 17 Air على بطارية صغيرة نسبيًا تتراوح سعتها بين 2800 و 2900 ميلي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 35 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.

السعر وموعد الإطلاق

من المتوقع أن يُباع هاتف iPhone 17 Air بسعر يبدأ من 899 دولارًا، وأن يكون سعره أعلى من سعر iPhone 17 وأقل من iPhone 17 Pro.

وأما تاريخ الإطلاق فمن المتوقع أن تعلن آبل هاتفها القادم في 9 سبتمبر 2025، وتفتح باب الطلب الأولي في 12 سبتمبر، وتطلقه رسميًا في 19 سبتمبر.