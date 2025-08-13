آبل تستعد لإطلاق حاسوب ماك بوك منخفض التكلفة

أفادت تقارير متعاقبة حديثة بأن شركة آبل تعمل على إصدار جديد منخفض التكلفة من حاسوب ماك بوك المحمول، وقد يبدأ سعره من 700 دولارٍ أمريكي، مع إمكانية توفيره لقطاع التعليم بسعر قدره 600 دولارٍ أمريكي، ويتوقع إطلاق الجهاز نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

يُذكر أن هذا الإصدار، إذا تأكد طرحه، سيكون أول حاسوب ماك في تاريخ الشركة يُتوفر بسعر أقل من 1000 دولارٍ أمريكي، وهو الحد الأدنى الحالي لحواسيب ماك بوك.

وسيكون أبرز تغيير في الحاسوب المنتظر اعتماده على معالج A18 Pro، وهو المعالج الموجود في سلسلة هواتف آيفون 16 برو، بدلًا من معالجات سلسلة M التي اعتمدت عليها آبل في حواسيبها السابقة.

وقد أكّد المحلل الشهير المتخصص في شؤون الشركة مينغ تشي كو أن آبل ستُدخل هذا الطراز في مرحلة الإنتاج بين أواخر 2025 ومطلع 2026، مع تركيز على تقديم حاسوب قَيِّم للمستخدمين لأغراض الاستخدام اليومي ومنافسة أجهزة كروم بوك في فئة السعر المنخفض.

وتُشير التحليلات التقنية إلى أن شريحة A18 Pro كافية للمهام اليومية التي يُنجزها معظم مستخدمي ماك بوك آير استنادًا إلى اختبارات الأداء، لكن من ناحية أخرى تتميّز معالجات سلسلة M بتوفير عدد نوى أكبر وإمكانات ذاكرة أعلى ودعم أفضل للشاشات الخارجية، وهو ما قد يميّز إصدارات ماك المتقدِّمة عن هذا الإصدار الاقتصادي.

وتفيد المصادر بأن الجهاز سيأتي بشاشة قياسها 12.9 إنشًا، أي أصغر قليلًا من شاشة ماك بوك آير الحالية البالغ قياسها 13.6 إنشًا، مع تصميم فائق النحافة وخفيف الوزن يُواكب توجّه آبل نحو جعل الحواسيب المحمولة أكثر انسيابية.

وتُشير التقارير إلى احتمال طرح الجهاز بعدّة ألوان، منها الفضي والأزرق والوردي والأصفر، في خطوة تُشبه ما قدمته بعض إصدارات آيباد وهواتف آيفون لتوسيع الخيارات أمام المستهلكين.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة إنتاج بعض المكونات الأساسية في شهر سبتمبر، وتشير تقارير صحفية إلى أن التجميع النهائي قد يتمّ في مصانع شركة Quanta خلال الربع الرابع من 2025، مما يجعل الطرح المحتمل للجهاز في أواخر 2025 أو أوائل 2026.

ومن الجدير بالذكر أن معالج A18 Pro يفتقر إلى دعم بروتوكول Thunderbolt، مما يعني أن الحاسوب الاقتصادي سيعتمد على منافذ USB-C التقليدية بدلًا من منافذ Thunderbolt العالية السرعة.

وتُعدُّ هذه المقايضة مقبولة في فئة الأجهزة الموجهة لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن سعر أقل وتجربة macOS أساسية، لكنها قد تُبعد المستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى مخرجات عرض متقدمة أو سرعات نقل أعلى.