ChatGPT يحصل على أربع شخصيات جديدة.. إليك كيفية استخدامها

مع إطلاق GPT-5 أحدث نموذج من شركة OpenAI، قدمت الشركة أربع شخصيات مميزة في ChatGPT تسمح للمستخدم باختيار أسلوب الرد الذي يريده.

إذ يمكن للمستخدمين تخصيص طريقة حديث ChatGPT في أثناء إجراء المحادثات النصية، عبر اختيار شخصية من الشخصيات الأربعة الجديدة التي تشمل: الساخر (Cynic)، والروبوت (Robot)، والمستمع (Listener)، والمهووس بالمعرفة (Nerd). وتتوفر هذه الشخصيات لجميع مستخدمي ChatGPT، ويمكن التبديل بينها بسهولة في أي وقت.

ما مزايا الشخصيات الأربعة في ChatGPT؟

كل شخصية لها أسلوب محادثة مميز، يأتي بالنحو التالي:

Cynic (الساخر): يقدم نصائح عملية مع لمسة من السخرية، وهو مناسب عند الرغبة في إضافة الدعابة والمرح إلى الردود.

Robot (الروبوت): يمتنع عن الحشو، ويقدم إجابات دقيقة وواضحة ومباشرة ومختصرة.

Listener (المستمع): يضيف لمسة عاطفية إلى ردوده.

Nerd (المهووس بالمعرفة): يتحدث بأسلوب متحمس ويشرح الأمور بتفصيل كبير ويحب مشاركة الحقائق الممتعة.

كل شخصية تضيف نبرة مختلفة إلى المحادثات، وقد تغير طريقة العصف الذهني، أو الكتابة، أو التعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كيفية اختيار شخصية معينة

يمكنك اختيار شخصية محددة من الشخصيات الأربعة الجديدة في ChatGPT باتباع الخطوات التالية:

افتح ChatGPT في المتصفح أو عبر تطبيق الهاتف. ابدأ بمحادثة جديدة. انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية . اختر (تخصيص ChatGPT) Customize ChatGPT. استخدم القائمة المنسدلة بجانب خيار (ما الشخصية التي تريد أن يمتلكها ChatGPT؟) What personality should ChatGPT have؟ اختر Cynic أو Robot أو Listener أو Nerd.

ستعمل الشخصية التي اخترتها في المحادثة الحالية، لكن يمكنك تبديلها أو إيقافها في أي وقت.

كيف تختلف إجابة كل شخصية عن الأخرى؟

تجيب كل شخصية بأسلوب مختلف عند طرح السؤال نفسه عليها، ولتوضيح ذلك، طرحنا السؤال التالي على الشخصيات الأربعة: “لماذا السماء زرقاء؟”. وظهرت الإجابات بالنحو التالي:

Cynic (الساخر)

Robot (الروبوت)

Listener (المستمع)

Nerd (المهووس بالمعرفة)

كيف تغير شخصيات ChatGPT تجربة استخدام الروبوت؟

تمنح الشخصيات الجديدة روبوت ChatGPT طابعًا أكثر إنسانية وتحكمًا أكبر للمستخدم، فكل شخصية تتمتع بأسلوب مختلف والتبديل بينها بحسب المهمة يمكن أن يزيد من إنتاجيتك وإبداعك بنحو كبير. فكل شخصية مناسبة لمهام معينة، على سبيل المثال:

Cynic : مثالي عندما تريد تقليل الحشو وإضافة القليل من المرح إلى الإجابة، وهو جيد للعصف الذهني أو التعليقات غير المألوفة.

Robot : مناسب للمهام التي تتطلب كفاءة، مثل: الكتابة التقنية أو استكشاف الأخطاء. وهو مفيد أيضًا في أثناء البرمجة.

Listener : يضيف التعاطف إلى الإجابات، مما يفيد في الكتابة الشخصية أو المساعدة في التواصل مع العملاء.

Nerd : يجعل التعلم ممتعًا، ويشرح المواضيع المعقدة بطريقة مسلية، وهو مناسب للطلاب.

سواء كنت تكتب بريدًا إلكترونيًا، أو ردًا على عميل، أو تريد شرحًا لموضوع معين بأسلوب مميز، يمكن لهذه الأوضاع مساعدتك في إنجاز مهامك بطرق إبداعية جديدة دون الحاجة إلى استخدام أكثر من أداة ذكاء اصطناعي.