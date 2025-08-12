‏نظام iOS 26.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن تطبيق الألعاب الجديد من آبل

أضافت آبل تطبيقًا جديدًا كليًا إلى أنظمة التشغيل iOS 26 و iPadOS 26 و macOS Tahoe، يُسمى تطبيق الألعاب (Games app)، الذي صُمم ليكون الوجهة الأساسية لعشاق الألعاب على أجهزة آبل. ويوفّر التطبيق مزايا لاكتشاف ألعاب جديدة، وإضافات تهدف إلى إبقائك مندمجًا في تجربة اللعب، ويشبه إلى حد كبير تبويب (الألعاب) Games المتاح حاليًا في متجر التطبيقات (App Store).

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تطبيق الألعاب الجديد من آبل:

الواجهة الرئيسية

يتكون تطبيق الألعاب من أربعة تبويبات، هي: الرئيسية (Home)، وآركيد (Arcade)، واللعب معًا (Play Together)، والمكتبة (Library).

تتضمن الواجهة الرئيسية، قسم (متابعة اللعب) Continue Playing للوصول إلى آخر لعبة لعبت بها بضغطة واحدة، بالإضافة إلى شريط عرض دوّار في الجهة العلوية يعرض محتوًى مميزًا مثل: اقتراحات الألعاب، وإنجازات الأصدقاء، ومزايا تطبيق الألعاب.

كما توجد أقسام متعددة تقدم اقتراحات لألعاب يمكنك تجربتها، بعضها مخصص بناءً على سجل الألعاب الخاص بك. ومن الأمثلة على هذه الأقسام:

ألعاب آركيد لك (Arcade Games for You): يتضمن اقتراحات من ألعاب Apple Arcade مناسبة لاهتمامك.

يتضمن اقتراحات من ألعاب Apple Arcade مناسبة لاهتمامك. أصدقاؤك يلعبون (Friends Are Playing): يتضمن الألعاب التي لعب بها أصدقاؤك في (مركز الألعاب) Game Center آخرًا.

يتضمن الألعاب التي لعب بها أصدقاؤك في (مركز الألعاب) Game Center آخرًا. الألعاب الأكثر لعبًا (Top Played Games): يحتوي على قائمة تتضمن أكثر ألعاب iOS لعبًا.

يحتوي على قائمة تتضمن أكثر ألعاب iOS لعبًا. لأنك لعبت (Because You Played): يقدم اقتراحات مبنية على لعبة معينة لعبت بها سابقًا.

يقدم اقتراحات مبنية على لعبة معينة لعبت بها سابقًا. أفضل ألعاب آركيد (Top Arcade Games): يحتوي على قائمة تتضمن أفضل ألعاب Apple Arcade.

يحتوي على قائمة تتضمن أفضل ألعاب Apple Arcade. ألعاب جديدة نحبها (New Games We Love): يتضمن الألعاب التي أُطلقت حديثًا غير التابعة لخدمة Apple Arcade.

يتضمن الألعاب التي أُطلقت حديثًا غير التابعة لخدمة Apple Arcade. ألعاب جديدة على آبل آركيد (New Games on ‌Apple Arcade‌): أحدث الألعاب المتوفرة في خدمة Apple Arcade.

أحدث الألعاب المتوفرة في خدمة Apple Arcade. جرّب قبل الشراء (Try Before You Buy): يتضمن الألعاب التي توفر إصدارات تجريبية قبل الشراء.

يتضمن الألعاب التي توفر إصدارات تجريبية قبل الشراء. الألعاب المنتظرة (Our Most Anticipated Games) : ألعاب قادمة متاحة للطلب الأولي.

: ألعاب قادمة متاحة للطلب الأولي. أفضل الألعاب المجانية (Top Free Games): يتضمن أكثر الألعاب المجانية لعبًا.

يتضمن أكثر الألعاب المجانية لعبًا. أفضل الألعاب المدفوعة (Top Paid Games): يتضمن أكثر الألعاب المدفوعة مبيعًا.

آبل آركيد

يحتوي التطبيق على تبويب مخصص لخدمة آبل آركيد (Apple Arcade)، حيث تروج آبل لخدمة الألعاب المأجورة التي تبلغ قيمة الاشتراك فيها 7 دولارات شهريًا. ويحتوي هذا التبويب على أقسام فرعية تتضمن اقتراحات للألعاب، بطريقة مشابهة لقسم Apple Arcade المتاح حاليًا في متجر التطبيقات.

مكتبة الألعاب

في تبويب المكتبة (Library)، ستجد جميع الألعاب التي لعبت بها عبر أجهزتك المختلفة، مع إمكانية عرض جميع إنجازاتك مصنفة حسب اللعبة، وفلاتر لفرزها حسب المنصة. كما توجد روابط سريعة للوصول إلى أحدث ألعاب آبل آركيد، والأحداث الجارية.

الأحداث (Events)

قدمت آبل مزية أحداث الألعاب في iOS 15، وفي iOS 26 ستظهر في تطبيق الألعاب لعرض الألعاب التي توفر أحداثًا جديدة، ويمكن أن تشمل هذه الأحداث:

جوائز أو عناصر خاصة متاحة لمدة قصيرة.

فعاليات تعاونية (Crossovers).

تحديات ومهام جديدة.

تبويب اللعب معًا

في تبويب اللعب معًا (Play Together)، ستجد قائمة بالألعاب التي يلعب بها أصدقاؤك، مع اقتراحات لألعاب جماعية يمكن اللعب بها مع أشخاص آخرين. كما يحتوي هذا التبويب على مزية التحديات الجديدة.

التحديات (Challenges)

تسمح لك مزية التحديات (Challenges) بتحديد القواعد أو المعايير الخاصة بالتحدي والمنافسة مع أصدقائك في ألعاب فردية، ومن الأمثلة على التحديات:

إكمال لغز بأسرع وقت.

تحقيق أعلى درجة.

ويمكن تحديد مدة التحدي بيوم أو ثلاثة أيام أو أسبوع.

معلومات اللعبة

عند الضغط على لعبة معينة داخل تطبيق الألعاب الجديد، يمكنك معرفة آخر مرة لعبت بها، وتشغيلها مباشرة أو إعادة تنزيلها إذا كنت قد حذفتها أو لعبت بها على جهاز آخر. كما يمكنك معرفة مجموعة من التفاصيل الخاصة بها عبر قسم يسمى (تفاصيل اللعبة) Game Details يتضمن:

نوع اللعبة.

دعم أذرع التحكم.

حجم اللعبة.

الألعاب الجماعية (Multiplayer)

في قسم الألعاب الجماعية، يمكنك الضغط على خيار (بدء اللعب الجماعي) Start Multiplayer ودعوة شخص آخر للّعب. وفي القسم نفسه ستجد أيضًا:

قائمة الأصدقاء الذين لعبت معهم سابقًا.

رمز “Party Code” يمكن إرساله إلى شخص ما لدعوته للّعب معك.

يجب أن يكون كلا اللاعبين يستخدمان هاتف آيفون يعمل بنظام iOS 26 أو جهاز آيباد يعمل بنظام iPadOS 26 أو حاسوب ماك يعمل بنظام macOS 26 لاستخدام مزايا اللعب الجماعي.

التوافق مع الأجهزة

يعمل تطبيق الألعاب الجديد من آبل في هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 26 وأجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS 26 وحواسيب ماك التي تعمل بنظام macOS Tahoe، ولا يمكن الاستفادة من مزاياه عند اللعب مع مستخدمي أجهزة أندرويد أو المنصات الأخرى.