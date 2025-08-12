ساعة آبل Watch Series 11 القادمة..  إليك أبرز الترقيات المُتوقعة

لم يتبق سوى شهر واحد تقريبًا على الموعد المُتوقع لإطلاق ساعة آبل Watch Series 11 الذكية، والتي ستعلنها الشركة بالتزامن مع إعلان هواتف آيفون 17 خلال حدثها القادم الذي ستعقده في سبتمبر.

ظهرت العديد من الشائعات والتسريبات المتعلقة بالمزايا المُتوقعة في الجيل الجديد من ساعة آبل، وأشارت إلى أن تصميم الساعة لن يشهد تغييرات جذرية، لكن الإصدار الجديد من نظام التشغيل watchOS 26 سيغير مظهر واجهة الساعة وتجربة استخدامها، مع إضافة مجموعة من المزايا الجديدة المتقدمة.

لن تضيف آبل مستشعرات جديدة إلى ساعتها الذكية القادمة؛ فقد صرّحت أن مزية قياس نسبة السكر في الدم بطريقة غير جراحية والتي تعمل على تطويرها في الوقت الحالي تحتاج إلى عدة سنوات لإطلاقها. ومع ذلك، من المؤكد أن الساعة ستتضمن بعض المزايا المفيدة المدعومة بتقنيات Apple Intelligence.

إليك أهم المزايا والتحديثات المُتوقعة في ساعة آبل Watch Series 11 القادمة:

معالج S11 ومودم جديد

اعتادت آبل تحديث معالجات ساعاتها الذكية مع كل إصدار جديد، لذا من المتوقع أن تعمل ساعتها القادمة بشريحة S11 المُحسّنة والتي توفر أداءً أفضل وعمر بطارية أطول مقارنة بالإصدار الحالي.

كما تشير التسريبات إلى أن الساعة الجديدة قد تحصل على مودم من MediaTek يدعم تقنية 5G RedCap، وهي نسخة مخصصة للأجهزة القابلة للارتداء تتيح الاتصال بشبكات الجيل الخامس بسرعات أقل مقارنة بالهواتف الذكية، وتستهلك طاقة أقل؛ مما يجعلها مثالية للساعات الذكية. وهذا التغيير قد يوفر للمستخدمين اتصالًا أسرع وأكثر موثوقية مقارنة بخيارات LTE الحالية.

مزايا جديدة في نظام watchOS 26

ستعمل ساعة Series 11 بنظام التشغيل watchOS 26 الذي يتضمن مزايا مبتكرة تعزز تجربة استخدام الساعة، مثل: إيماءة لف المعصم Wrist Flick، التي تسمح برفض الإشعارات والتنبيهات عن طريق لف معصم اليد التي ترتدي الساعة فيها.

كما يقدّم النظام Workout Buddy، وهو مدرب شخصي ذكي يمنح المستخدم النصائح والتحليلات والتحفيز في أثناء التمرين، ويتحدث بصوت مولّد بالذكاء الاصطناعي مُستمد من مدربي Apple Fitness Plus الحقيقيين.

ومن الإضافات المميزة أيضًا دعم تطبيق (الملاحظات) Notes، مع مزامنة جميع ملاحظات المستخدم المدونة في هاتف آيفون تلقائيًا لعرضها على الساعة وتعديلها. وفي الوقت الحالي، يمكن فقط عرض الملاحظات أو إنشاء ملاحظة جديدة، دون القدرة على تعديل الملاحظات الموجودة.

مزية درجة النوم

من المُتوقع أن تضيف آبل إلى ساعتها الذكية الجديدة مزية (درجة النوم) Sleep Score التي تحلل جودة النوم وتمنح المستخدم درجة تدل عليها. وهذه المزية موجودة في الوقت الحالي في العديد من الساعات الذكية المنافسة، لكن آبل قد تقدمها بطريقة مختلفة، خاصة أنها غالبًا تدعم المزايا الصحية الجديدة التي تضيفها إلى أجهزتها بأبحاث سريرية أو موافقات من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

تصميم الزجاج السائل

ستأتي واجهة ساعة Series 11 بتصميم جديد وهو (الزجاج السائل) Liquid Glass الذي يمنح أيقونات التطبيقات مظهرًا شفافًا دون ألوان، بحيث تظهر العناصر الموجودة خلفها كما لو كانت مرئية من خلال زجاج.