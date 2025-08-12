إطلاق الدورة الثانية من برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

في خطوة تؤكد التزام إمارة دبي بتحقيق الريادة العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار، أعلن (مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي) بالتعاون مع (مسرعات دبي للمستقبل)، فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج المسرعات العالمي.

ويمثل هذا البرنامج منصة فريدة من نوعها تهدف إلى استقطاب المواهب والشركات الناشئة من حول العالم لتصميم حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف إعادة هندسة الخدمات الحكومية وتطويرها، وتحقيق رؤية القيادة في جعل دبي أفضل مدينة في جودة الحياة والخدمات عالميًا.

أهداف البرنامج ومحاوره الأساسية:

يستهدف البرنامج رواد الأعمال والمبتكرين والشركات التقنية لتطوير حلول لمجموعة من التحديات الحكومية الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل:

تخصيص الخدمات وتطويرها: استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية الحالية وتحسينها لتكون أكثر تخصصًا وتفردًا بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين.

استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية الحالية وتحسينها لتكون أكثر تخصصًا وتفردًا بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين. ابتكار حلول جديدة: تصميم خدمات مبتكرة بالكامل تقدم حلولًا فعّالة للتحديات القائمة في القطاع الحكومي.

تصميم خدمات مبتكرة بالكامل تقدم حلولًا فعّالة للتحديات القائمة في القطاع الحكومي. تبسيط الإجراءات وتسهيلها: إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية اليومية لتعزيز سرعتها وكفاءتها.

إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية اليومية لتعزيز سرعتها وكفاءتها. الشمولية وإزالة الحواجز: العمل على إزالة العقبات التي تواجه فئات المجتمع المختلفة، وضمان وصول الجميع إلى الخدمات الحكومية بسهولة وفي أي مكان.

برنامج مسرعات مركز دبي للذكاء الاصطناعي.. تفاصيل التسجيل والعمل:

يستمر التسجيل في الدورة الثانية من برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي حتى 29 من أغسطس 2025، ويمكن للراغبين في المشاركة التقديم عبر هذا الرابط.

وبعد انتهاء مدة التسجيل، ستُختار الشركات التي ستشارك في البرنامج، وستُدعى للحضور إلى دبي للعمل مع الجهات الحكومية مباشرة على إعادة هندسة الخدمات وتحقيق نتائج ملموسة. وسيستمر البرنامج لمدة ثمانية أسابيع، وذلك خلال المدة الممتدة من 6 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2025.

مزايا المشاركة ونتائج الدورة الأولى:

يقدم البرنامج مزايا نوعية للشركات المشاركة، تشمل الاحتفاظ الكامل بملكية ابتكاراتهم بنسبة تبلغ 100%، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الإقامة والسفر لمدة ثمانية أسابيع في دبي.

كما يحصل المشاركون على فرصة لبناء علاقات مباشرة مع صناع القرار، مما يفتح آفاقًا واسعة للتوسع على المستويين المحلي والعالمي.

وتأكيدًا لنجاح البرنامج، شهدت الدورة الأولى اهتمامًا عالميًا واسعًا إذ استقطبت 615 مشاركة من 55 دولة، ونتج عن هذه المشاركات اختيار 97 رائد أعمال وشركة ناشئة، عملوا بالتعاون مع 33 جهة حكومية في دبي. وقد نتج عن هذا التعاون تطوير أكثر من 180 فكرة مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

الرؤية الإستراتيجية للبرنامج:

يتماشى برنامج مسرعات دبي مع (خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي)، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار. وتؤكد الخطة ضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية في جميع القطاعات.

وأكد سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أن هذه المبادرات تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا وتقديم نموذج ناجح لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات.

وقال الفلاسي: “يهدف برنامج مسرّعات المركز إلى تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة مبتكرة لدعم الجهات الحكومية في جعل دبي واحدة من أفضل مدن العالم في تقديم خدمات مستقبلية. وتتميز هذه الخدمات بكونها سريعة، وعالية الجودة، وتوفر تجارب ذكية ومتكاملة تسهم في توفير الوقت والجهد، وتعزز جودة حياة الإنسان في دبي ليكون الأسعد في العالم”.