صفقة تاريخية.. رقاقات إنفيديا و AMD في طريقها إلى الصين بعد فرض رسومات

توصلت شركتا تصنيع الرقاقات إنفيديا و AMD إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية يقضي بدفع 15% من إيراداتهما من مبيعات الرقاقات في الصين مقابل الحصول على تراخيص تصدير خاصة، في خطوة وُصفت بأنها “غير مسبوقة” وسط التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

ويأتي الاتفاق بعد حظر أمريكي سابق على بيع الرقائق العالية القدرة المستخدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي إلى الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد أعرب خبراء أمنيون أمريكيون عن “قلق بالغ” من أن شريحة H20 التي تنتجها إنفيديا قد تُسرّع بنحو كبير قدرات الذكاء الاصطناعي لدى الصين، وخاصةً في تطبيقات عسكرية محتملة.

وبموجب الصفقة، ستدفع إنفيديا 15% من إيرادات مبيعات شريحة H20 في الصين للحكومة الأمريكية، في حين ستدفع AMD النسبة ذاتها من مبيعات شريحة MI308.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن مُنعت مبيعات H20 في أبريل الماضي بقرار من إدارة ترامب، مع أن الشريحة صُممت بنحو خاص للسوق الصينية إثر قيود فرضتها إدارة بايدن عام 2023.

ويأتي الاتفاق وسط انفراج نسبي في العلاقات التجارية بين البلدين، إذ خففت بكين قيودها على صادرات المعادن النادرة، ورفعت واشنطن بعض القيود على شركات برمجيات تصميم الرقاقات في الصين، كما توصل الجانبان في مايو الماضي إلى هدنة جمركية لمدة قدرها 90 يومًا.

ويرى خبراء أن هذه الصفقة، مع أنها تفتح الباب أمام استئناف المبيعات، تضع ضغوطًا مالية كبيرة على الشركات المعنية وتكشف عن الثمن الباهظ للوصول إلى السوق الصينية في ظل تصاعد الحرب التقنية بين واشنطن وبكين.