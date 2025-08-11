آبل تعمل على نسخة مطورة من سيري قادرة على التفاعل مع التطبيقات

تعتزم شركة آبل طرح نسخة مطوّرة من مساعدها الصوتي “سيري” في ربيع 2026، بعد تأجيل إطلاقها عدة أشهر عن الموعد المعلن سابقًا، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وستعتمد النسخة الجديدة على ميزة App Intents، مما يمكّن “سيري” من تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا داخل التطبيقات، مثل التعليق على منشورات “إنستاجرام”، وإضافة عناصر إلى سلة التسوق في تطبيقات الشراء، أو تعديل صورة محددة وإرسالها مباشرة.

وذكر التقرير أن آبل تختبر الميزة في تطبيقاتها الخاصة، بالإضافة إلى تطبيقات خارجية مثل أمازون وفيسبوك وأوبى ويوتيوب وواتساب وتيمو وثردز، مع احتمال فرض قيود أو استبعاد بعض التطبيقات التي تتعامل مع بيانات حساسة، كالتطبيقات المصرفية.

وكانت الشركة قد استعرضت مساعدها الذكي المطّور “سيري” المعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطوّرين WWDC 2024، إذ ركزت آبل على تقنيات “Apple Intelligence”.

وأعلنت آبل في مارس الماضي تأجيل الإطلاق، مشيرة إلى أن تطوير المزايا الجديدة “يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا”، على أن تُطرح خلال العام المقبل.

وأثار التأجيل جدلًا داخل آبل وخارجها، وواجهت الشركة دعوى قضائية بتهمة “الإعلان المضلل”، إثر بث إعلان تلفزيوني يُظهر قدرات جديدة لـ”سيري” لم تكن متاحة للمستخدمين بعد طرح هواتف آيفون 16.

ويتوقع محللون أن يشكل التحديث المرتقب خطوة مهمة في إستراتيجية آبل للحاق بموجة المساعدات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، خاصةً في ظل المنافسة المتصاعدة واعتماد شركات التقنية الكبرى على المزايا التفاعلية القائمة على فهم السياق.