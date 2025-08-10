مقارنة بين هاتفي Huawei Pura 80 Ultra و Galaxy S25 Ultra 

ازدادت شعبية التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، وأصبحت الكاميرات في الهواتف الحديثة قادرة على منافسة الكاميرات الرقمية الاحترافية. ويُعد هاتف هواوي Pura 80 Ultra مثالًا بارزًا على ذلك، بفضل مستشعره الرئيسي الذي يأتي بقياس قدره بوصة واحدة، وكاميرته المقربة المبتكرة؛ مما يجعله من أفضل الهواتف الذكية المناسبة لهواة التصوير.

ويتنافس هاتف هواوي الرائد الجديد مع Galaxy S25 Ultra الذي يُعد من أكثر الهواتف تطورًا من حيث نظام التصوير. فإذا كنت من محبي التصوير الفوتوغرافي وتبحث عن هاتف مناسب لك، فيمكنك التفكير في هاتفي Pura 80 Ultra من هواوي و Galaxy S25 Ultra من سامسونج.

وفي المقارنة التالية، سنوضح أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما لمساعدتك في اتخاذ القرار النهائي:

التصميم

يأتي Huawei Pura 80 Ultra بتصميم منحنٍ من الجوانب الأربعة (quad-curved)؛ مما يمنحه مظهرًا أنيقًا وراحة عند الإمساك به. وأما Galaxy S25 Ultra فيأتي بتصميم أشبه بالصندوق يتضمن حافات مسطحة وشاشة مسطحة بالكامل.

في الجهة الخلفية تختلف تصاميم عدسات الكاميرا الخلفية؛ إذ يتضمن Galaxy S25 Ultra عدسات منفصلة لكل منها إطار خاص، وأما Pura 80 Ultra فيتضمن إطارًا كبيرًا وبارزًا يحيط بجميع عدسات الكاميرا الخلفية.

هاتف Pura 80 Ultra أطول قليلًا وأنحف بفضل الشاشة المنحنية، لكنه أثقل؛ إذ يزن 233 غرامًا مقابل 218 غرامًا لهاتف Galaxy S25 Ultra.

وفيما يتعلق بمواد التصنيع، يأتي هاتف سامسونج في هيكل مصنوع من التيتانيوم، ويحتوي على طبقة مقاومة للانعكاسات تغطي الشاشة. وأما Pura 80 Ultra فيأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع (Kunlun Glass 2) غير مقاومة للانعكاسات.

كلا الهاتفين مقاومان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويتوفران بألوان متنوعة؛ إذ يتميز Pura 80 Ultra بلونيه الأنيقين؛ الأسود (Golden Black)، والذهبي (Prestige Gold)، وأما S25 Ultra فيتوفر بسبعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي، والأسود (Titanium Jetblack).

الشاشة

يضم Huawei Pura 80 Ultra شاشة OLED بقياس قدره 6.8 بوصات، تمتاز بدقة قدرها 1276 × 2848 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 459 بكسلًا لكل بوصة، وتدعم تقنية LTPO التي تتيح تغيير معدل التحديث حتى 120 هرتزًا حسب المحتوى المعروض على الشاشة، ويصل السطوع إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

وأما Galaxy S25 Ultra، فيضم شاشة أكبر قليلًا من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات، ودقة أعلى تبلغ 1440 × 3120 بكسلًا، وبكثافة قدرها 498 بكسلًا لكل بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء

الأداء هو الجانب الأضعف في هاتف هواوي Pura 80 Ultra، فهو يعمل بمعالج Kirin 9020 المُصنع بتقنية تصنيع قديمة تبلغ 7 نانومتر، وهو أضعف بكثير من معالجات Snapdragon الحديثة. في المقابل، يعمل Galaxy S25 Ultra بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Elite الذي يُعد من أقوى المعالجات المتوفرة حاليًا.

يأتي Pura 80 Ultra مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. وأما Galaxy S25 Ultra فيأتي مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية تبدأ سعتها من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت واحد.

وفيما يتعلق بقوة الأداء، أظهرت الاختبارات المعيارية تفوق هاتف سامسونج بنحو واضح، فقد حصل على نتيجة قدرها 2207809 نقطة مقابل 1160268 نقطة لهاتف هواوي في اختبار AnTuTu.

وفي اختبار GeekBench 6 حصل هاتف سامسونج على 9846 نقطة، وأما هاتف هواوي فقد حصل على 4368 نقطة. وفي اختبار (3DMark)، تفوّق هاتف سامسونج وحصل على 6687 نقطة، وأما Pura 80 Ultra فقد حصل على 1850 نقطة.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل Galaxy S25 Ultra بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7. وأما هاتف هواوي فيعمل بنظام Huawei EMUI 15 ولا يدعم تطبيقات جوجل.

الكاميرا

تكمن قوة الهاتفين في أنظمة التصوير؛ إذ يأتيان مع كاميرات خلفية رباعية العدسات تمتاز بقدرات تصوير متقدمة، وكلا الهاتفين يمكنهما التقاط صور احترافية وذات جودة عالية، وتظهر فيها جميع التفاصيل واضحة.

تأتي عدسات الكاميرا الخلفية في هاتف هواوي Pura 80 Ultra بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تضم مستشعرًا كبيرًا يبلغ حجمه بوصة واحدة، وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة متغيرة بين f/1.6 و f/4.0.

العدسة المقربة الأولى: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3.7x.

العدسة المقربة الثانية: تأتي بدقة قدرها 12.5 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 10x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 40 ميجابكسل.

وأما عدسات الكاميرا الخلفية في هاتف Galaxy S25 Ultra فتأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وتدعم التثبيت البصري OIS.

العدسة المقرّبة الأولى: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x.

العدسة المقرّبة الثانية: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

البطارية والشحن

يتفوق هاتف هواوي على هاتف سامسونج بسعة البطارية وسرعة الشحن؛ إذ يحتوي Pura 80 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5170 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 20 واطًا.

وأما Galaxy S25 Ultra فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر

يُباع هاتف هواوي Pura 80 Ultra بسعر يبدأ من 5199 ريالًا سعوديًا، وأما هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra فيُباع بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

إذا كنت تبحث عن هاتف للتصوير فقط، فاختر هاتف Pura 80 Ultra، وأما إذا كنت من هواة التصوير وتهتم أيضًا بقوة الأداء فاختر Galaxy S25 Ultra.

المواصفات الكاملة لهاتفي Huawei Pura 80 Ultra و Galaxy S25 Ultra:

Huawei Pura 80 Ultra Galaxy S25 Ultra المعالج معالج ( Kirin 9020 ) المُصنع بتقنية تبلغ 7 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12.5 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 40 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والذهبي. الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. نظام التشغيل EMUI. أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 233 جرامًا. 218 جرامًا. السعر يبدأ من 5199 ريالًا سعوديًا. يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا.