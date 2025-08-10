مراجعة شاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch 8 الجديدة 

طرحت سامسونج ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch 8 التي تأتي بتصميم عصري شبه مربع، وتضم شاشة دائرية فائقة السطوع، وتدعم المساعد الذكي Gemini، وتتمتع بالدقة العالية في تتبع المؤشرات الحيوية والنوم والتمارين الرياضية؛ مما يجعلها بمنزلة مساعد رقمي على معصمك أو مدرب شخصي يتابع تقدمك لحظة بلحظة.

ولتتعرف مواصفاتها ومزاياها، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch 8 الذكية الجديدة:

التصميم

أدخلت سامسونج هذا العام تغييرات كبيرة على تصميم سلسلة Galaxy Watch، فقد اختارت لساعة Galaxy Watch 8 الجديدة شكلًا شبه مربع (squircle) مع شاشة دائرية، ويُعرف هذا التصميم باسم “تصميم الوسادة”.

يمنح هذا التصميم الساعة مظهرًا مميزًا، ويضيف حماية أكبر للحافات؛ مما يقلل من احتمالية تعرضها للخدوش مقارنة بساعات أخرى مثل Pixel Watch 3 التي تأتي بتصميم دائري بالكامل.

تأتي Galaxy Watch 8 في هيكل مصنوع من الألمنيوم الفائق الصلابة من نوع Armor Aluminum 2، وتتوفر بحجمين هما: 40 ملم و 44 ملم، ويبلغ سُمكها 8.6 ملم فقط، وهي أنحف ساعة ذكية من سامسونج حتى الآن، كما أنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 وتدعم معيار 5ATM لمقاومة الماء؛ مما يجعلها مناسبة للسباحة لكنها ليست مناسبة للغوص العميق.

وفيما يتعلق بالألوان، تتوفر Galaxy Watch 8 بلونين، هما: الفضي (Silver) والأسود الجرافيتي (Graphite).

الشاشة

تضم ساعة Galaxy Watch 8 شاشة AMOLED بقياس قدره 1.3 بوصة في الطراز الصغير، و1.5 بوصة في الطراز الكبير، وقد رفعت سامسونج مستوى السطوع إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بـ 2000 شمعة في المتر المربع في الجيل السابق؛ مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

الأداء ونظام التشغيل

تعمل الساعة بنظام Wear OS 6 من جوجل مع واجهة One UI 8 Watch من سامسونج التي تمنح المستخدم تجربة سلسة، وتوفر شريطًا جديدًا يسمى Now Bar، يتيح الوصول السريع إلى أدوات التحكم بالموسيقا والمؤقت من واجهة الساعة مباشرة. وتُعدّ أبرز مزية حصلت عليها ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 الجديدة دعم المساعد الذكي Google Gemini بدلًا من Google Assistant، مما يُتيح للمستخدم التحدث مع مساعد الذكاء الاصطناعي مباشرة من معصمه لتنفيذ مهام أو الحصول على معلومات.

مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية

تعتمد Galaxy Watch 8 على مستشعر BioActive لقياس المؤشرات الحيوية الأساسية، مثل: معدل نبضات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم SpO₂، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجلد.

وأضافت سامسونج مزايا جديدة حصرية لهذا الجيل، مثل: خاصية Vascular Load لقياس الضغط الوعائي في أثناء النوم وتقديم اقتراحات لتحسينه، وخاصية Antioxidant Index لقياس مستوى مضادات الأكسدة في الجسم.

وهناك أيضًا مزية Bedtime Guidance التي تحدد الوقت الأمثل للنوم استنادًا إلى معدل ضربات القلب وسجلات النوم السابقة، بالإضافة إلى Running Coach، وهو مدرب جريٍ افتراضي يقدم رسائل تحفيزية وتحليلات لحظية استنادًا إلى اختبار قصير لتحديد مستوى اللياقة البدنية للمستخدم.

وفيما يتعلق بتتبع التمارين الرياضية، تتميز الساعة بالدقة العالية في تعرّف الأنشطة تلقائيًا مثل المشي والجري وركوب الدراجة، مع أداء ممتاز لنظام تحديد المواقع GPS المزدوج النطاق حتى في البيئات ذات الإشارة الضعيفة. كما تقدم تقارير الأداء بطريقة منظمة وسهلة الفهم، وتتفوق بذلك على بعض المنافسين مثل: ساعات Garmin.

وأما فيما يتعلق بتتبع النوم، فقد طورت سامسونج قدرات الساعة لتتمكن من قياس الضغط، ومتابعة الشخير ودرجة حرارة الجلد واكتشاف توقف التنفس في أثناء النوم. وتقدم مزية (مدرب النوم) المعتمدة على نظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI نصائح مخصصة، مثل تذكيرك بترك الهاتف والذهاب للنوم عند الاستمرار باستخدامه في وقت متأخر من الليل.

عمر البطارية

تحتوي ساعة Galaxy Watch 8 على بطارية تبلغ سعتها 325 ميلي أمبير في الطراز الصغير (40 ملم)، وتبلغ سعتها 435 ميلي أمبير في الساعة في الطراز الكبير (44 ملم).

وتدعم الساعة الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 10 واط، ويمكن شحنها باستخدام شاحن لاسلكي خاص مرفق في العلبة، ويستغرق شحنها بالكامل قرابة ساعة ونصف.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن أن يستمر الإصدار الكبير (44 ملم) بالعمل لمدة تبلغ 48 ساعة دون تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة، وقرابة 24 ساعة فقط مع تفعيلها. وأما الإصدار الصغير (40 ملم) فيحتوي على بطارية أصغر، لذا سيكون عمر البطارية أقصر نسبيًا مقارنة بالطراز الكبير.

السعر

تُباع ساعة سامسونج الذكية الجديدة Galaxy Watch 8 بسعر يبدأ من 350 دولارًا للطراز الذي يأتي بقياس قدره 40 ملم، وبسعر يبدأ من 380 دولارًا للطراز الذي يأتي بقياس قدره 44 ملم.