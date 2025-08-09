مقارنة بين نموذجي GPT-5 و GPT-4

أطلقت OpenAI أحدث نموذج لها وهو GPT-5 الذي يتمتع بقدرات محسّنة في الاستدلال، ويقدم استجابات أكثر دقة، وتجربة استخدام أفضل مقارنة بنموذج GPT-4.

وقد وصفت الشركة النموذج الجديد بأنه أقوى وأكثر النماذج تقدمًا حتى الآن، وأتاحته لجميع مستخدمي ChatGPT؛ مما يُمثل خطوة مهمة في إستراتيجية OpenAI لتوسيع الوصول، فقد أصبح بإمكان مستخدمي الخطة المجانية تجربة نموذج يتمتع بقدرات استدلال متقدمة للمرة الأولى.

وفي هذا المقال، سنوضح أبرز الفروق بين نموذجي GPT-5 و GPT-4:

يتمتع GPT-5 بتفكير متقدم واستجابات أكثر دقة من GPT-4

من أبرز الفروقات بين GPT-5 و GPT-4 هي قدرة GPT-5 المحسّنة على التفكير المنطقي. وقد ذكرت OpenAI أن GPT-5 دُرّب على التفكير قبل تقديم الردود، من خلال اعتماد سلاسل تفكير داخلية تؤدي إلى إجابات أدق وأكثر وعيًا بالسياق.

وبفضل هذه التحسينات، يقدّم GPT-5 معلومات غير صحيحة بنحو أقل مقارنة بنموذج GPT-4. فقد دُرّب على تجنّب التخمين، وتوضيح حدود معرفته بوضوح؛ مما يقلل من الهلوسة ويعزز الشفافية. وفي حال التعامل مع استفسارات خاصة بموضوعات حساسة، يستخدم GPT-5 تقنية جديدة تُعرف باسم (الإكمال الآمن) safe completions، توفّر إجابات عامة ضمن حدود آمنة، دون تجاهل الرد بالكامل.

يتمتع GPT-5 بأداء محسّن في مُختلف المجالات

أكدت OpenAI أن GPT-5 أسرع بكثير من GPT-4. كما قدّم النموذج أداءً متميزًا في مجالات متعددة مثل: الكتابة، والبرمجة، والتعليم، والرعاية الصحية.

وخلال عرض توضيحي قدمته الشركة، طُلب من GPT-5 إنشاء تطبيق ويب لتعليم اللغة الفرنسية باستخدام بطاقات تعليمية واختبارات قصيرة، بناءً على تعليمات نصية فقط. وفي غضون ثوانٍ، أنشأ النموذج تطبيقات كاملة الوظائف بتصاميم متنوعة؛ مما يبرز قدراته المحسّنة في التصميم وتطوير التطبيقات.

يوفر GPT-5 وصولًا سريعًا إلى أدوات ChatGPT

بخلاف الإصدارات السابقة، يدمج GPT-5 جميع أدوات ChatGPT الرئيسية في واجهة واحدة؛ إذ يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى أدوات مثل: البحث عبر الإنترنت، وتوليد الصور، ووضع المحادثة الصوتية، وأدوات إبداعية متقدمة مثل Canvas، من الواجهة نفسها.

كما يجري نشر GPT-5 ضمن منتجات مايكروسوفت مثل: Microsoft 365 Copilot ومنصة Azure AI Foundry. بالإضافة إلى ذلك، توفر OpenAI ثلاثة إصدارات من النموذج عبر واجهة برمجة التطبيقات API، وهي:

GPT-5.

GPT-5-mini.

GPT-5-nano.

وذلك لتلبية احتياجات مختلفة من حيث الأداء والتكلفة. ويوضح الجدول التالي تكلفة استخدام نماذج GPT-5 عبر واجهة برمجة التطبيقات API:

النموذج السعر لكل مليون رمز إدخال السعر لكل مليون رمز إخراج GPT-5 1.25 دولار. 10 دولارات. GPT-5 mini 25 سنتًا. دولارين. GPT-5 nano 5 سنتات. 40 سنتًا.

GPT-5 متاح مجانًا لجميع مستخدمي ChatGPT

يمكنك الوصول إلى GPT-5 في ChatGPT، وهو متاح حاليًا لجميع المستخدمين. وضمن الخطة المجانية يمكن استخدام النموذج الجديد حتى بلوغ حدود استخدام غير مُعلنة، وبعدها يتحول روبوت ChatGPT تلقائيًا إلى استخدام GPT-5 mini.

وعند الاشتراك في خطة Plus فيمكن الاستفادة من حدود استخدام أعلى، ويُمنح مستخدمو خطة Pro وصولًا غير محدود إلى النموذج.