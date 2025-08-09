مبيعات بلايستيشن 5 تتجاوز 80 مليون وحدة رغم رفع الأسعار

أعلنت شركة سوني أن مبيعات جهاز الألعاب بلايستيشن 5 قد تجاوزت 80.3 مليون وحدة حتى 30 يونيو 2025، وفقًا للنتائج المالية للربع الأخير من العام المالي الحالي.

وبهذا الرقم، يقترب الجهاز من مبيعات جهاز Xbox 360 المنافس البالغة 84 مليون وحدة، ويضع نفسه على مسار لتجاوز مبيعات بلايستيشن 3 التي بلغت نحو 87 مليون وحدة طوال مدة طرحه.

وخلال الربع المذكور، باعت سوني 2.5 مليون وحدة من الجهاز بانخفاض طفيف مقارنةً بـ 2.8 مليون وحدة في الربع السابق، لكنها حققت زيادة سنوية طفيفة بنحو 100 ألف وحدة مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة مبيعات بلغت نحو 66 مليون نسخة من ألعاب بلايستيشن خلال هذا الربع، منها ما يقارب 7 ملايين لعبة من تطوير استوديوهاتها الداخلية الخاصة، مما يشكل زيادة سنوية قدرها 12 مليون نسخة في إجمالي مبيعات الألعاب. وشكّلت النسخ الرقمية 83% من إجمالي المبيعات.

وسيُتم جهاز بلايستيشن 5 عامه الخامس في نوفمبر المقبل، مع ترقب إذا كان سيتمكن من بلوغ حاجز 100 مليون وحدة خلال دورة إطلاقه، كما فعل جهاز بلايستيشن 4 في خمس سنوات وسبعة أشهر، وهو أسرع جهاز وصولًا لهذا الرقم.

ويواجه جهاز بلايستيشن 5 تحديات في ظل زيادة أسعاره هذا العام في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والشرق الأوسط، نتيجة ما وصفته سوني بـ”بيئة اقتصادية صعبة” تشمل التضخم وزيادة تقلبات أسعار الصرف، مع الإشارة إلى أنها لا تستبعد نقل تصنيع الجهاز إلى الولايات المتحدة مستقبلًا.