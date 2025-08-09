قنوات LG Channels تضاعف قاعدة متابعي الأخبار بفضل تجربة المستخدم والشراكات الإقليمية

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس تحقيق نمو مضاعف في عدد مشاهدي قنوات LG Channels في عدة مناطق حول العالم، مدفوعًا بواجهة مستخدم مُحسّنة وتوسيع نطاق المحتوى الإخباري عبر شراكات مع محطات بث محلية ودولية.

ومنذ أغسطس 2025، أصبح بإمكان المستخدمين الوصول مباشرةً إلى الأخبار من الشاشة الرئيسية عبر بوابة الأخبار الجديدة، التي أُطلقت أولًا في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا على أجهزة التلفاز المزودة بنظام التشغيل webOS 25، مع خطط للتوسع لاحقًا هذا العام.

شراكات استراتيجية تعزز المحتوى الإخباري

في الولايات المتحدة: توفر المنصة مركزًا إخباريًا غنيًا بالمحتوى المجاني المدعوم بالإعلانات، بفضل التعاون مع أبرز شركات البث الوطنية والمحلية، إضافة إلى خدمة Local Now التي تقدم أكثر من 220 قناة محلية. كما دعمت الشراكة مع NBCUniversal News Group إدراج قنوات Telemundo للمشاهدين الناطقين بالإسبانية.

في المكسيك: انضمت قنوات كبرى مثل TV Azteca وMultimedios وGrupo Imagen، مما عزز من تنوع المحتوى المحلي.

في البرازيل: أُطلقت قناة New Brasil بالتعاون مع Grupo Bandeirantes، وهي من أبرز شبكات البث المحلية.

في أوروبا: ساهمت شراكات في أسواق مثل المملكة المتحدة وفرنسا في زيادة ملحوظة بعدد المشاهدين، فيما أضافت إسبانيا محتوى من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE).

في أستراليا: انضمام Sky News Australia أدى إلى زيادة ساعات المشاهدة.

في الهند: تقدم المنصة مجموعة واسعة من القنوات الإخبارية السريعة لتلبية الطلب على الأخبار المباشرة.

أثر التحسينات

سهولة الوصول: دمج الأخبار في الواجهة الرئيسية جعل اكتشاف المحتوى أسرع وأكثر ملاءمة.

التكيّف مع الجمهور المحلي: تخصيص القنوات والمحتوى بما يتماشى مع اهتمامات المشاهدين في كل منطقة.

دعم النمو المستدام: نموذج البث المجاني المدعوم بالإعلانات (FAST) أسهم في جذب مستخدمين جدد وزيادة ساعات المشاهدة.

اعتراف بالإنجاز

حصلت “إل جي” في يونيو 2025 على جائزة إنجاز البث المحلي تقديرًا لجهودها في تعزيز الوصول إلى الأخبار الإقليمية عبر منصتها.