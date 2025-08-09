سامسونج تضيف خاصية جديدة لحماية المستخدمين من الاحتيال الصوتي

كشفت شركة سامسونج عن ميزة أمنية جديدة في هواتف جالاكسي العاملة بواجهة One UI 8، تهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال الصوتي التي ينفذها مجرمون باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات الأشخاص وخداع الضحايا.

وتستفيد الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “تنبيه مكالمات الاحتيال الصوتي”، من تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من المكالمات الصادرة إلى أرقام غير محفوظة. وفي حال رصد نشاط مُشتبه فيه، ينبه النظام المستخدم عبر رسالة ونغمة اهتزاز فورية.

ووفقًا لسامسونج، فإن هذه الميزة تستند إلى بيانات مقدمة من وكالة الشرطة الوطنية والمعهد الوطني للتحقيقات العلمية في كوريا الجنوبية، كما تُعالج المعلومات محليًا في الجهاز لضمان خصوصية المستخدمين.

ويمكن تفعيل تلك الميزة من خلال تطبيق الهاتف عبر الضغط على أيقونة الثلاث نقاط في أعلى الشاشة، ثم الدخول إلى الإعدادات، واختيار خيار “تنبيه مكالمات الاحتيال الصوتي Voice Phishing Suspected Call Alert”.

يُذكر أن تلك الميزة متاحة حاليًا في كوريا الجنوبية فقط، وتأمل الشركة توسيع نطاقها لتشمل دولًا أخرى، مما سيسهم في حد انتشار هذه الجرائم، وحماية مستخدمي هواتف جالاكسي حول العالم.

وتستعد سامسونج لإطلاق الإصدار الرسمي من تحديث One UI 8 المبني على نظام أندرويد 16 خلال شهر سبتمبر المقبل، ليصل تدريجيًا إلى هواتفها الرائدة والمتوسطة.

ويأتي هذا التحديث كتحسين تدريجي لتحديث One UI 7، مع تركيز على سلاسة الأداء وتحسين استقرار النظام.