“خريطة إنستاجرام” تثير جدلًا واسعًا حول مشاركة مواقع للمستخدمين

أطلقت شركة ميتا أداة “خريطة إنستاجرام” التي تتيح للمستخدمين مشاركة “آخر موقع نشط” لهم، بهدف مساعدة الأصدقاء في متابعة أنشطتهم، في خطوة تشبه خاصية Snap Map في تطبيق سناب شات. وتؤكد الشركة أن ميزة مشاركة الموقع تكون متوقفة افتراضيًا، ولا تُفعل إلا باختيار المستخدم.

وقوبل إطلاق تلك الأداة بردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ زعم بعض المستخدمين أن مواقعهم كانت تُعرض حتى مع عدم تفعيلهم تلك الأداة.

وأعرب آخرون عن مخاوفهم من إمكانية استغلال الخاصية من أشخاص قد يشكّلون خطرًا على المستخدمين، خاصةً أولئك الذين يحاولون تجنّب الملاحقة أو التعقب.

وردّ مدير إنستاجرام آدم موسيري على هذه الانتقادات عبر حسابه في منصة ثردز، مؤكدًا أن الشركة تتحقق من الأمر، لكنه أوضح أن معظم الشكاوى ناتجة عن “سوء فهم”، إذ يظن بعض المستخدمين أن ظهورهم في الخريطة يعني أن الآخرين يستطيعون رؤيتهم أيضًا، وهو أمر غير صحيح بحسب قوله.

وأضاف موسيري أن مشاركة الموقع تتطلب موافقة مزدوجة من المستخدم، وتظهر رسالة تقول: “نطلب منك التأكيد بعد أن تختار تفعيل المشاركة بنفسك”.

وأكد متحدث باسم ميتا أن الخاصية لا تتيح مشاركة الموقع المباشر إلا مع الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم ويتابعونه أيضًا، أو مع قائمة خاصة يحددها بنفسه، مشددًا على أن الإعدادات الافتراضية تبقي الخريطة معطّلة حتى يفعلها المستخدم يدويًا.