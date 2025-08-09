تروكولر تتجاوز 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة تروكولر، المنصة العالمية المتخصصة في التحقق من جهات الاتصال وحجب المكالمات غير المرغوب فيها، تحقيق إنجاز بارز في شهر أغسطس 2025، حيث تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريًا – على أنظمة أندرويد وiOS – حاجز 100 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعكس هذا الرقم نموًا سنويًا بنسبة 19%، ما يؤكد استمرار توسع المنصة في الأسواق الناشئة.

أسباب النمو

أرجع ريشت جونجهونوالا، الرئيس التنفيذي لشركة تروكولر، هذا النجاح إلى الزيادة الكبيرة في تبني الهواتف الذكية وانتشار خدمات بيانات الهاتف المحمول في المنطقة، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط وأفريقيا – شأنهما شأن الهند – تعد أسواقًا تعتمد على الهواتف المحمولة أولًا، حيث يمثل رقم الهاتف المحمول الهوية الرقمية الأساسية للمستخدم.

وأوضح أن نمو الشركة في هذه الأسواق كان دائمًا نموًا عضويًا، مدعومًا بتوسيع فرق العمل وتعزيز الشراكات المحلية، مؤكدًا أن المنطقة مهيأة لمزيد من النمو المستدام في السنوات المقبلة.

أهم الأسواق

تعد مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا والجزائر وغانا والأردن من أكبر الأسواق لقاعدة مستخدمي تروكولر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتراوح نسبة استخدام التطبيق بين 20% و45% من الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت في هذه الدول.

دلالات الإنجاز

تعزيز الثقة الرقمية: يساهم تروكولر في تقليل الاتصالات المزعجة والاحتيالية، مما يرفع مستوى أمان التواصل الرقمي.

فرص اقتصادية: يعكس النمو الكبير فرصة للشركات والمعلنين للوصول إلى قاعدة مستخدمين ضخمة في المنطقة.

توجه السوق: استمرار الاعتماد على الهواتف المحمولة كمحور رئيسي للتواصل والخدمات الرقمية.