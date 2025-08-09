إطلاق GPT-5.. إليك 6 تغييرات كبرى قادمة إلى ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI الإطلاق الرسمي لنموذج الذكاء الاصطناعي المنتظر GPT-5، وكشفت في الوقت نفسه عن مجموعة من التحديثات المهمة التي ستصل إلى روبوت ChatGPT الواسع الانتشار، وتشمل تلك التحديثات تحسينات في الأداء، وتغييرات في الواجهة، وإضافة مزايا جديدة تعزز تجربة المستخدمين.

ونستعرض فيما يلي أبرز 6 تغييرات في روبوت ChatGPT بعد إعلان نموذج GPT-5، وقد بدأت تلك التغييرات الظهور للمستخدمين.

1. الاستغناء عن قائمة اختيار النماذج

مع بدء إطلاق GPT-5، قررت OpenAI إلغاء أداة اختيار النماذج والتوقف عن دعم عدة إصدارات سابقة، منها GPT-4o و GPT-4.1 و GPT-4.5. وسيدار ChatGPT افتراضيًا عبر نموذج موحد يعتمد على نظام تبديل تلقائي يجمع مزايا النماذج السابقة في نسخة أسرع وأكثر ذكاءً، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين النماذج حسب الاستخدام.

وسيكون بإمكان مشتركي خطط Plus و Pro و Team استخدام قائمة اختيار النماذج للتبديل بين GPT-5 و GPT-5 Thinking، في حين سيحصل مشتركو Pro و Team على نموذج GPT-Thinking Pro.

2. إضافة “شخصيات” جديدة للمحادثة

من أبرز الإضافات الجديدة إمكانية اختيار أسلوب الرد عبر شخصيات محددة، وتقدم OpenAI أربع شخصيات جديدة، وهي:

Cynic: لأسلوب ساخر وجاف، والمساعدة بذكاء مختصر.

Robot: لردود دقيقة وخالية من العاطفة بنحو مختصر وفعّال.

Listener: لأسلوب دافئ وهادئ يعكس أفكار المستخدم بوضوح وبنبرة ودية.

Nerd: فضولي ومرح يشرح المفاهيم بوضوح ويهتم بالمعرفة.

ويمكن للمستخدمين العودة في أي وقت إلى النمط الافتراضي لروبوت ChatGPT متى أرادوا ذلك.

3. تحسين قدرات “البرمجة الإبداعية”

حصلت ميزة Vibe Coding، التي تتيح إنشاء أكواد البرمجيات من خلال الأوامر النصية، على تطويرات جديدة مع GPT-5، إذ أصبحت أكثر قدرة على فهم التعليمات المعقدة لإنشاء تطبيقات أو مواقع، مع إمكانية معاينة ما يُنشأ والتفاعل معه مباشرة عبر أداة Canvas المُدمجة في ChatGPT.

4. تخصيص واجهة الاستخدام

سيتمكن المستخدمون من تغيير اللون المميز لواجهة ChatGPT، وسوف ينعكس ذلك على فقاعات المحادثة وأزرار الصوت والنصوص المميزة.

ويمكن ضبط خيارات التخصيص من قائمة “الإعدادات Settings” > ثم اختيار “عام General” عبر نسخة الويب أو من خيار “التخصيص Personalization” في تطبيق الهاتف.

5. قدرات جديدة لوضع الصوت المتقدم

سيحصل وضع الصوت المتقدم، الذي يتيح محادثات صوتية أكثر طبيعية، على تحسينات تشمل فهمًا أفضل للتعليمات وإمكانية تعديل أسلوب الحديث.

وأعلنت OpenAI إلغاء الوضع الصوتي التقليدي، مع توفير استخدام غير محدود تقريبًا للوضع المتقدم لأصحاب الاشتراكات، مع زيادة الساعات المجانية لأصحاب الحسابات المجانية، فضلًا عن دعمه الآن “النماذج المخصصة GPTs”.

6. ربط أسهل مع Gmail وتقويم جوجل

أصبح من الممكن ربط حساب Gmail وتقويم جوجل بسهولة أكبر، إذ سيطلب ChatGPT الإذن بالربط عند تنفيذ أوامر مثل المساعدة في تخصيص جدول أعمال.

وبعد الربط، يمكن لـ ChatGPT تنظيم المواعيد، والتذكير بالرسائل الفائتة، وإدارة الأنشطة اليومية. وستتوفر الميزة لمشتركي خطة Pro الأسبوع المقبل، مع توقع توسيعها إلى بقية خطط الاشتراك لاحقًا.

وبهذه التغييرات، تسعى OpenAI إلى جعل ChatGPT أكثر ذكاءً وتكيفًا مع احتياجات المستخدمين، مع تقديم أدوات عملية تعزز الإنتاجية وتجربة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، تُعد تلك التغييرات تحسينات بسيطة دون إحداث فوارق جوهرية في أداء ChatGPT أو المزايا التي يقدمها.