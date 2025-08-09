آبل تؤكد إدماج نموذج GPT-5 في تحديث iOS 26 القادم

أكدت شركة آبل أنها ستدمج نموذج GPT-5 الذي أطلقته شركة OpenAI حديثًا في منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Apple Intelligence مع وصول تحديث iOS 26 وغيره من التحديثات المرتقبة الشهر المقبل، وذلك بهدف تعزيز قدرات المساعد الذكي سيري في معالجة الطلبات التي يتعذر على أنظمة آبل تنفيذها مباشرةً.

ويتميز نموذج GPT-5 بقدرات محسنة في الأداء والأمان، وأدوات متطورة للبرمجة، إضافةً إلى خيارات تخصيص مختلفة وتحسينات في التفاعل الصوتي وفهم المحتوى المرئي مقارنةً بنموذج GPT-4o الذي تعتمد عليه آبل حاليًا.

وتتيح آبل حاليًا استدعاء نماذج ChatGPT داخل منظومة Apple Intelligence لتنفيذ مهام مثل البحث عبر الويب، ومعالجة المستندات، وخدمة الذكاء البصري Visual Intelligence في بعض هواتف آيفون، دون الحاجة إلى حساب OpenAI، في حين يتيح ربط الحساب الاستفادة من مزايا الاشتراك المأجور.

وسيجلب تحديث iOS 26 مزايا أخرى، أبرزها ميزة الترجمة الفورية للمحادثات عبر FaceTime وتطبيق الرسائل، بالإضافة إلى تحسينات في قدرات البحث المرئي على مستوى النظام.

وتؤكد آبل أن الاتصال بين أنظمتها و ChatGPT يتم مع إخفاء عناوين IP الخاصة بالمستخدمين، ومنع تخزين الطلبات لدى OpenAI، وهو النهج الذي ستواصله الشركة للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

ومن المقرر أن تصل تحديثات آبل المنتظرة بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 17 خلال شهر سبتمبر المقبل.