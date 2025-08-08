مايكروسوفت تتيح نموذج GPT-5 مجانًا في مساعد Copilot

أعلنت مايكروسوفت، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لنموذج GPT-5 من شركة OpenAI، إدماج هذا النموذج المتقدم في عدد من خدماتها، مثل مساعد Copilot و Microsoft 365 Copilot و Azure AI Foundry و GitHub Copilot، ضمن ما أطلقت عليه “الوضع الذكي” الجديد.

ويسمح الوضع الذكي في Copilot للمساعد الذكي بالتبديل بين النماذج تلقائيًا حسب طبيعة المهمة، سواء كانت تتطلب تحليلًا منطقيًا عميقًا أو استجابة سريعة، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر مرونة.

وأسوةً بما تتيحه OpenAI لمستخدمي ChatGPT مجانًا، سيكون بإمكان مستخدمي Copilot الوصول إلى نموذج GPT-5 دون تكلفة، مما يعزز قدراته ويجعله أكثر جاذبية.

وفي بيانٍ رسمي، أوضحت مايكروسوفت أن إدماج GPT-5 في Microsoft 365 Copilot من شأنه تحسين قدرة الأداة في معالجة الأسئلة المعقدة، والحفاظ على سياق المحادثات الطويلة، وفهم احتياجات المستخدم بدقة أعلى. كما حصلت منصة إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي Copilot Studio أيضًا على دعم نموذج GPT-5 بدءًا من اليوم.

ومن جهة أخرى، بدأت منصة GitHub توفير GPT-5 لكافة المستخدمين أصحاب الخطط المأجورة في خدمة GitHub Copilot، ليتمكن المطورون من الاستفادة من التحسينات الكبيرة التي يجلبها النموذج في كتابة الشفرات البرمجية.

ويتوفر GPT-5 بأربعة إصدارات مختلفة، منها إصدار مخصص للمنطق وتنفيذ المهام المتعددة الخطوات، وآخر تحت اسم GPT-5-chat صُمم خصوصًا لتطبيقات المؤسسات بقدرات متعددة الوسائط ووعي متقدم بالسياق.

وأتاحت مايكروسوفت نموذج GPT-5 عبر منصة Azure AI Foundry أيضًا، مما يتيح للمطورين استخدامه في بناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتوفر المنصة خاصية توجيه النماذج (Model Router) لاختيار أنسب نموذج تلقائيًا وفقًا لطبيعة المهمة أو الاستفسار، عوضًا عن اختيار المستخدم النموذج المناسب يدويًا.

يُذكر أن هذه الخطوة تشكّل توسعًا في إدماج GPT-5 في منظومة خدمات مايكروسوفت، بما يواكب التوجه المتسارع نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المختلفة.