إكس تخطط لإدراج إعلانات مأجورة في روبوت Grok

كشفت تقارير حديثة أن منصة إكس، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، تعتزم عرض إعلانات ممولة ضمن إجابات روبوت الدردشة Grok، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز إيرادات الشركة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فقد أبلغ ماسك عددًا من المعلنين خلال جلسة نقاش مباشرة أن إكس ستتيح للشركات فرصة الدفع مقابل الظهور ضمن اقتراحات Grok، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أصبح الروبوت “أذكى وأدق روبوت في العالم”، على حد وصفه.

وأضاف ماسك أن الشركة تسعى الآن إلى تغطية التكاليف الباهظة للرقاقات المُستخدمة لتشغيل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بروبوت Grok.

ولم يوضح ماسك إذا كانت هذه الإعلانات ستُعرض بنحو واضح للمستخدم، أو إذا كانت ستؤثر في حيادية إجابات Grok. وبدلًا من ذلك، ركّز على خطط شركته xAI لأتمتة عملية الإعلان وتحسين دقة استهداف الإعلانات، مع وضع اهتمام خاص لجمالية الإعلانات المعروضة، إذ ستُمنح الأفضلية للإعلانات ذات الطابع البصري الجذّاب. كما أشار إلى نية إكس تطوير ميزة لإتمام عمليات الشراء داخل التطبيق مباشرة.

وخلال حديثه، عبّر ماسك عن رغبته في “التخلص من لعنة تويتر”، موضحًا أن مستخدمي المنصة “لم يشتروا أي شيء طيلة عقد من الزمن، لأن نظام الإعلانات لم يقدّم لهم ما كانوا يريدونه فعلًا”.

وفي ظل هذه الخطط، أشار التقرير إلى استمرار تردد بعض المعلنين في التعاون مع منصة إكس بسبب ما يصفونه بـ”البيئة السامة” للمنصة.

يُذكر أن روبوت Grok كان قد أثار جدلًا في الآونة الأخيرة بسبب ردود متطرفة في قضايا تاريخية وسياسية شائكة.