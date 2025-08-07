سامسونج تعتزم بدء إطلاق تحديث One UI 8 في سبتمبر

تستعد سامسونج لإطلاق الإصدار الرسمي من تحديث One UI 8 المبني على نظام أندرويد 16 خلال شهر سبتمبر المقبل، ليصل تدريجيًا إلى هواتفها الرائدة والمتوسطة.

ويأتي هذا التحديث كتحسين تدريجي لتحديث One UI 7، مع تركيز على سلاسة الأداء وتحسين استقرار النظام.

وأعلنت شركة سامسونج توسيع برنامج النسخة التجريبية العامة لتحديث One UI 8، ليشمل مجموعة أوسع من أجهزتها الرائدة والمتوسطة، وذلك بعد إطلاقه أولًا لسلسلة Galaxy S25 في مايو الماضي.

وكانت سامسونج قد قدمت تحديث One UI 7 القائم على أندرويد 15 في أبريل الماضي، لكنها واجهت بعض التأخير في إصداره نتيجة مشكلات فنية وأخطاء برمجية. ومع ذلك، سرّعت الشركة وتيرة التطوير، لتُطلق حديثًا هواتف Galaxy Z Flip7 و Galaxy Z Fold7 و Galaxy Z Flip7 FE مباشرة مع واجهة One UI 8 الجديدة.

ووفقًا لما أكدته سامسونج رسميًا، فإن التحديث التجريبي لواجهة One UI 8 سيتوفر بدايةً من الأسبوع المقبل لسلسلة Galaxy S24، وهاتف Galaxy Z Fold6، وهاتف Galaxy Z Flip6، وذلك في عدة دول حول العالم.

وتعتزم سامسونج أيضًا توفير النسخة التجريبية لعدد أكبر من الأجهزة في شهر سبتمبر، ومنها سلسلة Galaxy S23، وهواتف Galaxy Z Fold5 و Galaxy Z Flip5 و Galaxy A36 5G و Galaxy A55 5G و Galaxy A35 5G و Galaxy A54.

ويُصنّف تحديث One UI 8 كتحسين تدريجي للتجربة التي قدمها تحديث One UI 7، إذ يركّز على تحسين الأداء والتجربة العامة للنظام.

ولم تنشر سامسونج قائمة رسمية بالأجهزة المؤهلة لتلقي تحديث One UI 8، لكن سياسة التحديثات التي تتبعها الشركة تُشير إلى أن القائمة ستشمل معظم الأجهزة التي تدعم تحديث One UI 7 الحالي.