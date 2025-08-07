جوجل تطلق ميزة “التعلّم الموجّه” في Gemini لتوفير تجربة تعليمية تفاعلية

أعلنت شركة جوجل إطلاق ميزة جديدة في روبوت الذكاء الاصطناعي “Gemini” تحت اسم “التعلّم الموجّه Guided Learning”، تهدف إلى تحويل Gemini إلى أداة تعليمية أكثر فاعلية، من خلال تقديم شروحات تفاعلية واختبارات مخصصة تساعد الطلاب في فهم الموضوعات بعمق.

وتمكّن هذه الميزة الطلاب من التفاعل مع Gemini كأنه مدرس شخصي؛ إذ لا يكتفي بتقديم الإجابات، بل يطرح أسئلة متتالية، ويوضح المفاهيم خطوة بخطوة، ويُنشئ أدوات بصرية مساعدة لتثبيت المعلومات.

وأوضحت جوجل أن تفعيل ميزة “التعلّم الموجّه” ستكون متاحة ضمن صندوق الإدخال في Gemini، إذ يمكن تشغيلها يدويًا حسب الحاجة، وهي متاحة مجانًا لكافة المستخدمين، ويمكن تجربتها داخل Gemini من خلال هذا الرابط.

وتستند الميزة الجديدة إلى تقنيات LearnLM، وهي مجموعة نماذج مدعومة بأبحاث تربوية ومخصصة لبيئات التعلّم، وقد حُسّنت لتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة.

وبالتزامن مع هذا الإطلاق، قدمت جوجل عرضًا خاصًا للطلاب الجامعيين، وهو اشتراك مجاني لمدة قدرها عام في خطة “Google AI Pro” – التي كانت تُعرف سابقًا باسم Google One AI Premium – في عدد من الدول، وهي الولايات المتحدة، واليابان، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل. وتبلغ قيمة الاشتراك السنوي في تلك الخطة نحو 200 دولار أمريكي، مما يجعل هذا العرض ذا فائدة كبيرة للطلاب.

وفي إطار التزامها بتطوير التعليم عبر الذكاء الاصطناعي، أعلنت جوجل أيضًا استثمار مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة في التعليم داخل الولايات المتحدة، وسيكون هذا الاستثمار مخصصًا لدعم الجامعات غير الربحية من خلال تمويل الأبحاث، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية، ودورات تدريبية لرفع الوعي بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوجه استكمالًا لدور جوجل المتنامي في القطاع التعليمي، خاصةً مع الانتشار الواسع لأجهزة كروم بوك وخدمات Google Workspace في المدارس والجامعات، وبعد أن قدمت الشركة المنافسة OpenAI ما تطلق عليه “وضع الدراسة” في روبوت ChatGPT.