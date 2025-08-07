إنستاجرام تطلق أدوات جديدة لمشاركة الموقع وإعادة النشر

أعلنت منصة إنستاجرام، المملوكة لشركة ميتا، تحديثًا جديدًا يضيف مجموعة من المزايا التي طال انتظارها، ومن أبرزها ميزة مشاركة الموقع مع الأصدقاء، وهي أداة تُظهر آخر موقع نشِط للمستخدم على خريطة، ويمكن مشاركته مع جهات اتصال محددة حسب الرغبة.

ويُشبه التصميم العام لهذه الأداة ميزة “Snap Map” الشهيرة في سناب شات، ولكن دون الرسوم التعبيرية المتحركة. ويؤكد مطورو إنستاجرام أن مشاركة الموقع لا تُفعّل افتراضيًا، بل تتطلب موافقة المستخدم، مع خيارات تخصيص مرنة، مثل مشاركة الموقع مع كافة الأصدقاء، أو الأصدقاء المقرّبين فقط، أو حسابات محددة، أو حتى إيقافها تمامًا.

وتتيح الميزة أيضًا إمكانية تقييد مشاركة الموقع في أماكن معينة أو عند الوجود مع أشخاص محددين، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم والخصوصية.

ولم تقتصر التحديثات على أداة الموقع فقط، إذ أعلنت إنستاجرام إطلاق ميزة إعادة النشر (Reposts) التي كانت قد أشارت إليها منذ عام 2022.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إعادة نشر المقاطع العامة (Reels) والمنشورات من صفحة المحتوى الرئيسية، مع ظهور هذه المنشورات المعاد نشرها في تبويب منفصل داخل الملف الشخصي، والإشارة تلقائيًا إلى صاحب المحتوى الأصلي، وإمكانية إضافة ملاحظات شخصية من المستخدم الذي أعاد النشر.

وأطلقت المنصة تبويبًا جديدًا في قسم Reels يُدعى “الأصدقاء Friends”، وهو يتيح للمستخدمين استعراض المقاطع العامة التي تفاعل معها أصدقاؤهم.

وكانت ميتا قد بدأت اختبار هذه الميزة في وقت سابق من العام الجاري، لكنها باتت الآن متاحة عالميًا.

يُذكر أن هذه التحديثات بدأت الوصول للمستخدمين بدايةً من اليوم، ويمكن تفعيلها بعد تحديث التطبيق من المتجر الرسمي.